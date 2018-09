Repoveden riippusillan sortuma oli monen tekijän summa

Vuonna 1987 käyttöön otettu 50 metrin jännemittainen silta on tyypiltään teräksinen, puukantinen riippusilta. Metsähallitus on ohjeistanut sillan käyttäjiä kulkemaan sillan yli 10 metrin välein tai yksi kerrallaan.

Riippusilta sortui osittain 1. heinäkuuta, kun sillan kiinnityksessä käytetty riippuköyden pyöröteräksinen ankkuritanko petti. Tapahtumahetkellä sillalla oli saatujen tietojen mukaan kuusi aikuista ja kaksi lasta.

”Ankkuritangon murtumistapa on ollut väsymismurtuma, joka on syntynyt ajan saatossa toistuneen kuormituksen vuoksi. Murtuneen ankkuritangon, johon sillan riippuköysi sekä kaidevaijeri kiinnittyvät, asento on ollut suunnitelmapiirustuksista poikkeava”, tutkimuksessa projektipäällikkönä toiminut Mikko Hyyrynen Rambollilta kertoo.

Ankkuritangon virheellinen asento on aiheuttanut sille taivutusrasituksen, jota ei ole todennäköisesti otettu siltaa suunniteltaessa huomioon. Virheasento on mahdollisesti johtunut työaikaisesta suunnitelmamuutoksesta, inhimillisestä ajatusvirheestä tai sekaannuksesta. Lisäksi silta on altistunut mitoituskuormaan nähden lievälle ylikuormitukselle sen käytön aikana niin käyttäjien kuin lumikuormankin vuoksi. Ajoittainen ylikuorma yhdessä taivutusjännityksen kanssa nopeuttaa rakenteen väsymistä ja on todennäköisesti aiheuttanut särön etenemisen ankkuritangossa. Ankkuritangon murtumakohta oli huonosti havaittavissa betonirakenteen sisällä.

Sillassa havaittiin ankkuritangon murtumisen lisäksi pieniä lahoamis- ruostumis- ja rapautumisvaurioita. Voidaan kuitenkin todeta, että nämä vauriot eivät ole edesauttaneet ankkuritangon murtumista.

Lapinsalmen riippusilta oli käyttökiellossa heinäkuun alusta lähtien, nyt silta on purettu.

”Suosittelemme, että Metsähallituksen omistuksessa oleviin siltoihin tehdään yleistarkastus, jonka yhteydessä varmistetaan, että siltojen rakenteet ovat asianmukaiset. Huonokuntoiset tai poikkeavia rakenteita sisältävät sillat tulee asettaa erityistarkkailuun ja tehdä niille rakenteellinen asiantuntija-arvio”, Hyyrynen sanoo.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että Metsähallituksen sillat voitaisiin lisätä Liikenneviraston taitorakennerekisteriin ja organisoida niiden ylläpito muiden siltojen tapaan. Lapinsalmen riippusillan rakennutti silloinen Valkealan kunta, ja vuodesta 2005 silta on ollut Metsähallituksen omistuksessa.