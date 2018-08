Sijoittajarallin seuraus: lainamarginaalien nousu uhkaa Hypon mukaan myös vanhojen taloyhtiöiden osakkaita

Asuntomarkkinoiden uudet uhkat tulevat kasvavien taloyhtiölainojen ja nousevan asuntosijoittaja-altistuksen vaarallisesta yhdistelmästä, Hypo toteaa uudessa asuntomarkkinakatsauksessaan.

Kotitaloussijoittajien velkamäärä on Hypon mukaan jopa viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kotitaloussijoittajilla ja ammattimaisilla sijoittajilla on kullakin 10 miljardin euron velat, ja kasvava osa on otettu taloyhtiöiden kautta. Samaan aikaan taloyhtiöiden rakenne on muuttunut sijoittajavetoisemmaksi.

Asuntosijoittajien omistamien asuntojen määrä on kasvanut finanssikriisin jälkeen a 150000 asunnolla eli lähes 40 prosentilla, Hypo arvioi. Etenkin pienet asunnot ovat menneet ensiasunnon ostajien ohi sijoittajien salkkuihin.

Nyt yhä useammassa taloyhtiössä voi yhden sijoittajan tai rahaston talousahdinko heijastua koko taloyhtiön talouteen. Erot tulevat Hypon mukaan esiin viimeistään seuraavassa talouskriisissä, tai jo seuraavassa isossa peruskorjauksessa.

Sijoittajayhtiöiden lainamarginaali voi Hypon mukaan olla jopa kaksinkertainen verrattuna omistusasuntoyhtiöiden lainamarginaaliin, kun pankit hinnoittelevat riskiä.

Myös olemassa olevien taloyhtiölainojen marginaalit voivat Hypon mukaan nousta, kun pankit hinnoittelevat asuntosijoittaja-altistusta yhtiössä.

”Luottoehtojen mukaisesti tilanne voi näkyä olemassa olevissa lainoissa, joten riski ei koske vain uusia taloja tai tulevia remontteja”, katsauksessa todetaan.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo Rakennuslehdelle, että toisin kuin henkilökohtaisissa lainoissa pankki pystyy tyypillisesti nostamaan taloyhtiölainan marginaalia kesken laina-ajan. Syyksi riittää esimerkiksi pankin riskien nousu.

Sijoittajariskin nousu asunto-osakeyhtiöissä voi Brotheruksen mukaan nostaa marginaalien nostamistarpeen pinnalle.

”Taloyhtiöstä voi tulla pikavippaaja asuntosijoittajalle”

Kaikkein karuin tilanne tulee Hypon mukaan vastaan, jos sijoittaja ei selviydy vastikemaksuista. Silloin kulut kaatuvat muiden osakkaiden harteille, vähintäänkin hetkellisesti.

”Taloyhtiöstä voi tulla tahtomattaan pikavippaaja asuntosijoittajalle”, Hypon asuntomarkkinakatsauksessa varoitetaan.

Hypon neuvo on, että ennen kauppakirjojen allekirjoittamista kannattaakin selvittää myös asuntoyhtiön omistusrakenne. Riskit ovat suurempia, jos taloyhtiön muut omistajat ovat lähinnä sijoittajia, etenkin yksittäisiä toimijoita kuten rahastoja.

Taloyhtiövelan voimakas kasvu yhdistettynä asuntosijoittaja-altistukseen aiheuttaa Hypon mukaan asuntomarkkinoille aiempaa enemmän heilahteluita.

Korkonäkymät ovat pysyneet Hypon mukaan ennallaan, eikä isoa nousua ole näköpiirissä. ”Korkojen nousuun kannattaa herätä, mutta ei hermoilla”, katsauksessa neuvotaan.

Kokonaisuutena asuntomarkkinoilla on Hypon mukaan yhä aurinkoista. Rakentamista riittää, hinnat ovat vakaat ja kauppa käy. Kesällä uutisoitu asuntokaupan hyytyminen olikin tilastovirhe.

Rakennusbuumi keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja kysyntää riittää, kunhan kaavoitus ei kangistu. ”Rakentaminen maltillistuu ensi vuonna, mutta mitään romahdusta ei tarvitse tapahtua. Pallo on yhä kunnilla”, Hypo toteaa.

Suomi hakkaa Ruotsin asuntorakentamisessa

Hypon mukaan Suomi on välttänyt hintarallin kasvukaupungeissa rakentamalla riittävästi asuntoja.

”Suomi on rakentanut viimeisen 20 vuoden aikana enemmän asuntoja kuin kaksi kertaa väkirikkaampi Ruotsi. Samalla Ruotsin väestönkasvu on kiihtynyt 100000 henkeen, kun taas Suomen väestökasvu on hiipunut kohti 10000 henkeä”, Hypo toteaa.

Suomi erottuu Hypon mukaan edukseen, kun asuntomarkkinoita verrataan naapureihin.

Tänä vuonna Suomessa valmistuu Hypon mukaan noin 45000 uutta asuntoa, jopa 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Lähes puolet asunnoista valmistuu pääkaupunkiseutu-Tampere-Turku –kolmioon.

Asuntojen valmistumisbuumi voi Hypon mukaan heilutella hintoja heijastevyöhykkeillä, vähintäänkin väliaikaisesti.

Hypo vastustaa yksiöiden rakentamisen rajoittamista.

”Mieluummin kompakti koti kuin ei kotia laisinkaan.”