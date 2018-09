Työpajat tuovat asuntotuotantoonkin yhteistoiminnallisuutta

YIT:n Tampereen aluetoimiston asuntorakentamisessa on otettu käyttöön yhteistoiminnallisia toimintatapoja. Vuoden Laatuteko -kilpailuun ilmoitettu projektipäällikkö Marjo Kouvolainen on ollut kehittämässä toimintamallia, jossa suunnittelunohjauksessa on otettu käyttöön työpajat ja Big Room –päivät.