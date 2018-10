Enersense ostaa rakennusalan työvoimaa välittävän yhtiön

Värväämö työllisti vuonna 2017 yhteensä yli 700 henkeä, ja sen liikevaihto oli 10,8 miljoonaa euroa.

Värväämön koko osakekannan kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja lisäkauppahintaan. Kiinteäksi kauppahinnaksi on sovittu osapuolten sopimin arvostuksin enintään 4,3 miljoonaa euroa, jota tarkistetaan kauppakirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti. Käyttökatteeseen sidottu lisäkauppahinta on tilikaudelta 2018 enintään 700000 euroa.

Enersense maksaa kiinteästä kauppahinnasta noin 60 prosenttia käteisellä ja noin 40 prosenttia yhtiön uusina osakkeina, jotka suunnataan merkittäväksi myyjinä oleville Värväämön osakkeenomistajille.

Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan lokakuun 2018 lopulla.