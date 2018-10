Ikkunavalmistaja iloitsee Finnbuildissa: ”Nyt ollaan ostohousut jalassa”

Finnbuildin avajaispäivä on sujunut messuosastoilla jopa odotettua vilkkaimmissa tunnelmissa. Torstai on ollut perinteisesti messujen kiireisin päivä, mutta pikainen gallup näytteilleasettajien joukossa antoi osviittaa, että väkeä on ollut liikkeellä kiitettävästi jo keskiviikkona.