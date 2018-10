Kansalaistoimintaa uhkaa lähtö Lapinlahdesta – Helsingin kaupunki kaavailee sairaalaan remonttia ja ronskia vuokrankorotusta

Lapinlahden entisessä mielisairaalassa toimivia kansalaisjärjestöjä ja yksittäisiä vuokralaisia uhkaa lähtö, mikäli Helsingin kaupunki toteuttaa kaavailemansa remontin ja vuokrankorotukset.

Näin tiedottivat Lapinlahden sairaalan nykyiset vuokralaiset Suomen mielenterveysseura ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo perjantaina. Vuokralaiset ovat laskeneet vuokrankorotusten tasoksi jopa 370 prosenttia nykyiseen vuokratasoon nähden, mikä olisi heille liikaa.

”Kaupungin ehdotus on meille kohtuuton”, Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n puheenjohtaja Katja Liuksiala sanoi perjantaina.

Mielenterveysseuran, Tilajakamon ja Helsingin kaupungin edustajat kokoustivat asiasta perjantaina puolenpäivän aikoihin. Tuloksena oli eräänlainen kompromissi: Helsingin kaupunki pitäytyy pitkään valmistelemassaan lähes 10 miljoonan euron hankesuunnitelmassa, mutta sen rinnalla järjestetään ideakilpailu sairaalan tulevasta käytöstä, johon kilpailuun myös nykyiset toimijat aikovat osallistua.

Vuokralaiset ovat kirjava kokoelma yhdistyksiä, käsityöläisiä, taiteilijoita, mielen ja kehon terapeutteja ja niin edelleen. Rakennuksessa on muun muassa kahvila, ravintola, sauna, museo, käsityöpuoti, galleria ja taiteilijoiden sekä muita luovilla aloilla työskentelevien työtiloja.

Kaupungin suunnitelma tuli yllätyksenä

Mielenterveysseura ja Tilajakamo ovat vuokranneet Helsingin kaupungilta sen omistuksessa olevan sairaalan tilat puoliksi.

Kaupungin suunnitelma remontista ja vuokrankorotuksista tuli Lapinlahden toimijoiden mukaan heille yllätyksenä, ja ennen kaikkea: tasoltaan liian isona. Jos kaupungin suunnitelma toteutuu, se tietää lähtöä kaikille nykyisille vuokralaisille ja nykyisten toimintojen lakkaamista, oli vuokralaisten reaktio.

Kaupungin hankesuunnitelman kustannusarvio liikkuu 7,6 miljoonan ja 9,6 miljoonan euron välillä. Nykyiset toimijat ovat laskeneet, että tämä tietäisi 370 prosentin vuokrankorotuksia nykyiseen tasoon nähden.

Absoluuttisena lukuna vuokra olisi 115 000 euroa kuukaudessa. HS:lle kerrotun mukaan Mielenterveysseura ja Tilajakamo pitävät vuokraa niin korkeana, ettei niiden rahkeet riitä sen maksamiseen, ja kansalaistoiminta sairaalarakennuksessa lakkaa. Nykyinen vuokra on noin 25 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi vuokralaiset pelkäävät, että remontti kestäisi yhdestä kahteen vuotta, joksi ajaksi talo tyhjennettäisiin.

”Tämä katkaisisi nykyisen toiminnan, joka on kiinteästi sidoksissa Lapinlahden rakennuksiin ja ympäröivään puistoon. Vuokralaiset näkevät mahdottomaksi toiminnan uudelleen käynnistämisen”, vuokralaiset sanovat tiedotteessaan.

”Nykyinenkin vuokrataso on todella alakanttiin”

Lapinlahden toimijoiden suunnalta on esitetty kaupungille eräänlaista ”nollavaihtoehtoa” ja ”sosiaalista kumppanuutta” Helsingin kaupungin, nykyisten vuokralaisten ja kenties joidenkin uusien kumppanien kesken.

Se tarkoittaisi mahdollisimman pieniä remontteja, kuten esimerkiksi putkien, viemärien ja sähköjen uusimisia tärkeimmissä kohteissa. Tämän jälkeen Lapinlahden nykyiset toimijat sitoutuisivat pitkän vuokrasopimuksen turvin tekemään talossa ”rakennuksen arvon mukaista hidasta remonttia, jossa huomioidaan talon erityispiirteet.”

Ehdotuksen mukaan suojellun rakennuksen korjauksia valvoisi Museovirasto.

Ideakilpailua valmisteleva projektipäällikkö Juhani Linnosmaa Helsingin kaupunkiympäristötoimialalta toteaa, että remontoijan näkökulmasta katsoen 10 miljoonan korjauskustannukset tarkoittavat minimitasoa.

”Tiedän, että he [vuokralaiset] esittelevät hurjia lukuja ja korotusprosentteja. Mutta todellisuudessa nykyinenkin vuokrataso on tilapäisvuokraehdoilla ja todella alakanttiin”, Linnosmaa sanoo.

Esillä myös 10 miljoonan euron remontti

Kaupunki teetti vuonna 2009 kustannusarvion Lapinlahden sairaalan kunnostamisesta esimerkiksi terveyskeskukseksi. Hinnaksi tuli silloin 44 miljoonaa euroa, joka Linnosmaan mukaan tarkoittaisi 50 miljoonaa euroa tämän päivän tasossa.

Linnosmaan mukaan marraskuiseen kaupunkiympäristölautakuntaan tuodaan ideakilpailun rinnalla myös 10 miljoonan euron hankesuunnitelma remontista, jonka kustannukset kaupungin toiveen mukaan mahdollistaisivat nykyisen toiminnan jatkumisen.

”Se [10 miljoonan euron remontti] on semmoinen, että peruskorjattaisiin ihan minimitasoon, esimerkiksi putket ja sähköt, kaikkia seiniä ei edes maalattaisi”, Linnosmaa muotoilee.

”Nykyisissä vuokrissakin on pyritty pieniin neliökustannuksiin. Mutta kun talo on iso ja neliöitä on paljon, pintaa ja vuokraa tulee.”

Mielenterveysseuran Katja Liuksiala muistuttaa, että nykyisten vuokralaisten tulo lopetti muun muassa ilkivallan Lapinlahden alueella. Hänen mielestään on kohtuutonta, että tyhjänä seisseen kiinteistön tuhot ajalta ennen heidän tuloaan sisällytettäisiin remonttikustannuksiin ja sitä kautta tuleviin vuokriin:

”Meidän toiminta on säästänyt taloa. Loppui ilkivalta, ja koko ajanhan olemme itse remontoineet ja tehneet korjauksia kiinteistössä.”

Nykyvuokralaisten läsnäolon arvon ymmärtää myös projektipäällikkö Juhani Linnosmaa: ”Yksi pointti on, että voidaan estää valtauksia.”

”Haemme ideakilpailun kautta kumppanuuksia”

Kaupunki julkaisi perjantaina verkkosivullaan uutisen otsikolla ”Lapinlahden entisen sairaalan pinnat hohtavat taas”. Juttu kertoo siitä, että sairaalan ulkopintojen ja sisäpihojen remontti on valmistunut. Nyt olisi enää ratkaistava sisuksen ja sisällön kohtalo.

”Haemme ideakilpailun kautta kumppanuuksia, jotka mahdollistaisivat monipuolisen toiminnan, joka toteuttaisi kaupunkilaisten arvostamia mielenterveysarvoja ja vaalisi rakennuksen kulttuuriarvoja”, Liuksiala sanoo.

Lapinlahden sairaala valmistui vuonna 1841. Sen päärakennuksen on suunnitellut C. L. Engel.