Kokenut kirvesmies ja innovaation kehittäjä pokkasivat laatutekopalkinnot

Palkinnot luovutettiin FinnBuild-messuilla torstaina Helsingin Messukeskuksessa. Valinnan teki työministeri Jari Lindström asiantuntijaraadin valitsemista kahdeksasta finalistista.

Päätökset Lindström teki esittelyvideoiden ja Rakennuslehdessä ilmestyneiden juttujen perusteella.

”Hyvä esimerkki”

Omaa yritystä pyörittävä kirvesmies Olli Salonen työskentelee itsenäisenä yrittäjänä Fira oy:n takuutyötiimissä.

Lindström totesi valintaperusteluissaan, että Salonen edustaa hänelle hyvää esimerkkiä perinteisestä rakentamisen laadusta ja käsillä tekemisestä.

”Salosesta paistoi ammattiylpeys. Hän on hyvä esimerkki muille alan toimijoille”, Lindström perusteli valintaa.

Hän myös korosti, että Salonen haluaa selvittää perusteellisesti, mistä ongelma johtuu ja korjata varsinaisen juurisyyn.

”Tätä lisää, niin luulen, että kymmenen vuoden kuluttua keskustellaan vähän toiseen sävyyn rakentamisen laadusta.”

”Hieno innovaatio”

Toisen palkitun eli Lujabetonin Miro Harjumäen johdolla on puolestaan kehitetty betonirakenteen älykäs mittauspalvelu, jonka avulla voidaan merkittävästi parantaa betonirakenteiden kosteudenhallintaa.

”Paljon on puhuttu eduskunnassa kosteudenhallinnasta ja homeongelmista, ja yleensä keskustelu rakentamisen laadusta on kulminoitunut kosteusongelmiin. Nyt on tekninen ratkaisu, jolla pyritään pureutumaan tähän ongelmaan. Hieno innovaatio”, Lindström sanoi perusteluissaan.

Hän arvosti myös yhteistyötä, jota kehitystyön taustalla on.

”Todella kovia tekijöitä”

Lindström piti kahdeksan finalistin tasoa kokonaisuutena erinomaisena.

”Tästä jäi positiivinen yleisvaikutelma. Kaikissa oli tekemisen meininkiä ja iloisuutta ja välittömyyttä. Finalisteissa korostui sellainen asenne, että tehdään kerralla kunnolla. Kaikki olivat todella kovia tekijöitä, joten voittajien valinta oli haastavaa”, Lindström arvioi.

Myös valintaraadin puheenjohtaja Jukka Pekkanen piti kolmatta kertaa järjestetyn kilpailun antia hyvänä.

”Saimme mukavasti ehdokkaita. Tänä vuonna korostuivat työryhmät ja tiimit. Oli tekniikkaa, tekemistä ja uudenlaista ajatusmallia. Tarjonta oli paljon laveampi kuin edelliskerroilla.”

Yleisöäänestys Skanskalle

Rakentamisen laatuteko -kilpailuun kuului myös verkossa toteutettu yleisöäänestys. Suosikiksi nousi Skanskan työmaatiimi As.oy Lappeenrannan Loisteessa. Tiimi ylsi kohteessa hienoon asiakastyytyväisyyteen, sillä 100 prosenttia asiakkaista oli kyselyn perusteella valmiita suosittelemaan Skanskaa oman asiakaskokemuksensa perusteella.

Rakentamisen laatuteko -kilpailu järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kilpailu on tarkoitettu rakennus- ja infratyömaiden työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille sekä nyt ensimmäistä kertaa myös suunnittelijoille. Laatuteot voivat liittyä muun muassa laatua parantaviin oivalluksiin, yhteistyökykyyn, asenteisiin ja ammattiylpeyteen sekä menetelmiin ja työtapoihin.

Kilpailun järjestävät Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu Rala ja Rakennuslehti.