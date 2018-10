TA-Yhtiöt rakennuttaa asumisoikeusasuntoja Raisioon ja Lietoon

Raisioon osoitteisiin Pellonraivaajankatu 2 ja 4 rakennetaan yhteensä 28 asumisoikeusasuntoa. Rivitaloasunnot ovat yksitasoisia kolmioita ja neljän huoneen asuntoja, jotka ovat kooltaan 68,5 ja 83,5 neliömetriä.

Pellonraivaajankadun asunnot valmistuvat arviolta lokakuun lopussa 2019. Rakennusurakoitsijana toimii Mangrove. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Sigge Arkkitehdit.

Meri-Nuorikkala sijaitsee vesistön tuntumassa, Raisionlahden ja Raisionkaaren välissä.

Kerrostaloasuntoja Lietoon

Liedon keskustaan osoitteeseen Piispalantie 3 rakennetaan neljäkerroksinen kerrostalo, johon tulee 24 asumisoikeusasuntoa. Taloon tulee 38 ja 42 neliömetrin yksiöitä, 49 ja 52,5 neliön kaksioita, 69,5 neliön kolmioita sekä 78 neliön neljän huoneen asuntoja.

Piispalantie 3:n asunnot valmistuvat arviolta elokuun lopussa 2019. Asunnot rakennetaan kesäkuussa 2016 valmistuneen asumisoikeustalon Piispalantie 1:n naapuritontille. Rakennusurakoitsijana toimii aiemmankin kohteen rakentanut Hartela. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners.

TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, jolla on omistuksessaan tällä hetkellä yli 16000 asuntoa. TA-Yhtiöiden asunnot ovat pääosin asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Yhtiö on rakennuttanut viime vuosina vuosittain noin 1000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuksiin.