Talotekniikkateollisuus ry:n ja LVI-Teknisen Kaupan liitto ry:n kesän alussa ilmoitetun fuusion tuloksena syntynyt uusi yhteinen organisaatio on saanut oman nimen. Yhdistyksen uusi nimi on Talotekninen teollisuus ja kauppa, Talteka ry.

Yhdistymisen mukana vaihtui myös Teknologiateollisuuden jäsenyys Rakennusteollisuus RT:n jäsenyyteen.

”Kesän ja syksyn aikana yhdistymiseen liittyvät käytännön toimet on nyt tehty valmiiksi. Uudella yhdistyksellä on esimerkiksi uusi nimi ja logo, sekä toiminta on integroitu RT:n järjestelmiin”, Taltekan toimitusjohtaja Ilkka Salo kertoo.

Salon mukaan uusi yhdistys saa lisävoimia sekä taloudellisesti että työntekijöiden määrässä. Hallitusta laajennetaan ja organisaation uudistamisen mukana jäsenet saavat enemmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

”Esimerkiksi tuotetiedon hallintaan liittyvät asiat tulevat paremmin fokukseen LVI Numero oy:n siirtyessä yhdistyksen omistukseen. RT:ssä talotekniikka on nyt vahvasti mukana rakennetun ympäristön ja rakentamisen kehittämisessä. Talotekniikasta tulee oma toimiala esimerkiksi Talonrakennusteollisuuden, Rakennustuoteteollisuuden ja LVI-teknisen urakoinnin rinnalle.”

Liittymisen myötä Talteka saa paikan RT:n keskeisissä toimielimissä ja pääsee paremmin mukaan yhdistykselle tärkeisiin rakentamisen sektorin työryhmiin.