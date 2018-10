Taloyhtiölainoista yli 80 prosenttia kotitalouksille

Asiaa on selvitetty varainsiirtoveroilmoitusten perusteella. Ilmoituksessa on tieto siitä, onko asunnon ostaja yksityishenkilö vai yritys. Aineistosta on laskettu, miten yhtiölainojen kokonaissumma jakaantuu kotitalouksille ja yrityksille.

Uusien asuntojen osalta varainsiirtoveroilmoituksessa on tosin viive, sillä kauppa kirjautuu aineistoon vasta rakennuksen valmistuessa.

Selvityksen tulos on, että koko maan tasolla yli 80 prosenttia yhtiölainoista on kohdistunut kotitalouksiin. Tarkasteluaika on 3,5 vuotta vuoden 2015 alusta lähtien.

Kotitalouksien ja yritysten suhde ja sen kehitys ovat pysyneet hyvin samankaltaisina riippumatta tehtyjen kauppojen lukumäärästä. Kotitaloudet ovat ostaneet varainsiirtoveroaineiston perusteella myös alkuvuonna 2018 valmistuneista uusista asunnoista yli 80 prosenttia.

Selvityksessä on tarkasteltu myös uusien asuntojen kauppoja alueittain ja huoneistotyypeittäin. Yritykset ostavat eniten yksiöitä ja kotitaloudet suurempia asuntoja. Turun yksiöistä myytiin yrityksille reilusti yli 40 prosenttia. Jyväskylässä ja Espoossakin yksiöistä meni yrityksille noin kolmasosa ja Tampereella 30 prosenttia.

Koko maan tasolla yrityksille myytiin tarkastelujaksolla yksiöistä 37 prosenttia, kaksioista 26 ja kolmioista 12 prosenttia.

Sitä aineisto ei kerro, onko kotitalous ostanut asunnon omaan käyttöönsä vai sijoitusasunnoksi.

Rakennuslehti arvioi markkinakatsaustensa perusteella viime keväänä, että noin puolet uusista asunnoista on päätynyt sijoittajille. Isot sijoittajat ostavat rakennusliikkeiltä kokonaisia asuntokohteita. Kuluttajakauppaan tulevista asunnoista arviolta 30–50 prosenttia päätyy vuokrakäyttöön.