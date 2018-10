Uusi lastensairaala voitti vuoden 2018 Arkkitehtuurin Finlandian

Sairaalan arkkitehtuurista vastasivat Arkkitehtitoimisto SARC ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. Pääsuunnittelijana toimi SARCin arkkitehti Antti-Matti Siikala.

Suomen Arkkitehtiliitto Safa myönsi palkinnon nyt viidettä kertaa. Voittaja julkistettiin kansainvälisenä arkkitehtuurin päivänä 1. lokakuuta Espoon Otaniemessä Aalto-yliopistolla järjestetyssä tilaisuudessa.

Uuden lastensairaalan arkkitehtuurissa korostuvat avoimuus, kontakti ympäristöön ja lasten huomioiminen sairaanhoidon erityisryhmänä. Tilat mahdollistavat ensiluokkaisen sairaanhoidon toteutumisen ja omaisten jatkuvan lapsensa vierellä olon. Suuresta koostaan huolimatta rakennus on sovitettu taitavasti mittakaavallisesti vaativaan ympäristöön, ja värimaailma sekä sisällä että ulkoarkkitehtuurissa on positiivista ja arkailematonta. Laadukkaalla suunnittelulla ja rakentamisella on varmistettu maailman parhaan sairaalan valmistuminen lapsille ja heidän auttajilleen.

Uudessa lastensairaalassa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta, kellarikerros ja katolla sijaitseva konehuonekerros. Rakennuksen pinta-ala on lähes 48000 neliömetriä, mikä vastaa kuutta jalkapallokenttää. Sairaalan tilavuus 230000 kuutiometriä vastaa yli kahta eduskuntataloa. Sairaalan näyttävää julkisivua koristaa 180 värikästä lasievää ja yhteensä 13000 keraamista lankkua.

Uusi lastensairaala