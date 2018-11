Arkkitehtipalvelu saa uuden toimitusjohtajan

Arkkitehtipalvelu oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2019 alkaen FM Juha Pakarinen , joka on työskennellyt Arkkitehtipalvelun varatoimitusjohtajan tehtävässä vuodesta 2017 alkaen.

Tiedotteen mukaan ennen Arkkitehtipalveluun siirtymistä Juha Pakarinen on työskennellyt teollisuuden ja energia-alan tehtävissä.

”Olen innoissani uudesta tehtävästä. Arkkitehtipalvelun laaja osaaminen ja ainutlaatuinen yrityskulttuuri ovat hyvä pohja kehitystyölle”, Juha Pakarinen toteaa.

Yrityksen perustajaosakas ja nykyinen toimitusjohtaja Tommi Luukkonen keskittyy jatkossa hallitustyön lisäksi liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen, hankekehitykseen ja asiakasrajapinnassa toimimiseen.

Luukkonen toteaa toimitusjohtajavaihdoksen olevan luonteva jatkumo yrityksen kasvaessa.

”Kun olen ollut yritystä luotsaamassa toimitusjohtajana lähes 11 vuotta, niin on hyvä myös vaihtaa omaakin näkökulmaa ja keskittyä erityisesti yrityksen strategiseen kehittämiseen. Tämä on luontevaa varsinkin nyt kun yritys on ollut vahvalla kasvu-uralla. Samalla saadaan uutta näkökulmaa ja energiaa yrityksen liiketoiminnan johtamiseen.”