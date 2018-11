Helsingin ratapihan alitse rakennetaan pyöräilytunneli, päätti lautakunta

Helsingin pyöräilykulttuuri etenee aimo polkaisun, jos kaupunki­ympäristö­lautakunnan tiistainen päätös johtaa toteutukseen: Helsingin päärautatie­aseman ratapihan alitse Kaisaniemen ja Kansalaistorin välille rakennetaan pyöräilytunneli. Tunnelia käyttävät myös jalankulkijat.

Päätös 23 miljoonan euron tunnelista syntyi lautakunnassa yksimielisesti.

”Kaikkien mielestä on tärkeää, että saadaan keskeiselle kaupunkialueelle toimiva pyöräily-yhteys”, kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) sanoi kokouksen jälkeen.

”Nykyinen pyöräilyreitti Kaivokadun ja Rautatieaseman edustalla, jossa jalankulkijat kohtaavat pyöräilyn pääreitin, ei ole onnistunut.”

”Spiraali on aika tiukka”

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok) on varauksellinen, vaikka päätös olikin yksimielinen.

”Asiantuntijat ovat vakuuttaneet tunnelivaihtoehdon paremmuutta [siltaan nähden]. Mutta kun he ovat kuulleet, että lännessä on spiraali, he eivät ole olleet vakuuttuneita. Jatkosuunnittelussa katsotaan vielä, miten nousu tapahtuu”, Rautava sanoi.

Lautakunta siis esittää tunnelivaihtoehtoa kaupunginhallitukselle. Se teki myös esittelytekstiin kaksi lisäystä. Toinen niistä liittyy juuri mainittuun tunnelin länsipään spiraaliramppiin.

”Nykysuunnitelman mukaan spiraali on aika tiukka, se voisi olla astetta loivempi. Nyt tutkitaan, voidaanko sitä parantaa”, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki sanoi.

Lautakunta lisäsi päätökseen myös, että tunnelin lisäksi jatketaan myös Oodi-kirjaston pohjoispuolelta ohittavan sillan toteuttamis­mahdollisuuksia. ”Bumeranginmuotoinen” silta on jo olemassa vanhoissa suunnitelmissa.

”Silta voisi olla yksi poistumisreitti lisää”

Sekä Sinnemäen että Rautavan mukaan tässä on kysymys kaupunkielämään yleisesti liittyvästä pohdinnasta.

”Se yhdistäisi Kaisaniemen puiston ja Töölönlahden alueen jalankululle nykyistä paremmin. Jos siellä [Kansalaistorilla, Töölönlahdella ja Kaisaniemen puistossa] järjestetään sadantuhannen ihmisen joukkotapahtumia, silta voisi olla yksi poistumisreitti lisää. Ja voisihan siellä ehkä pyöräilläkin”, Rautava sanoi.

Nyt hyväksyttiin yleissuunnitelma, joka tarkentuu rakentamiseltaan ja kustannukseltaan myöhemmin. Lopullisen päätöksen tunnelista tekee aikanaan valtuusto.

Helsingin pyöräilyverkoston itäisen ja läntisen kaupungin pyöräilyreitit yhdistävää, päärautatieaseman ohittavaa suoraa yhteyttä on suunniteltu muutaman vuoden ajan.

Pyöräily ydinkeskustan halki itä-länsisuunnassa ohjautuu tätä nykyä Päärautatieaseman sivuitse Kaivokadun kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät puikkelehtivat alueella moottoriliikenteen seassa hankalasti ja vaarallisesti.

Tunnelin hinta laski

Vaihtoehtoisia linjauksia on ollut kaksi: tunneli tai silta. Virkamiesten valmistelema maanantainen esitys oli sama kuin keväällä tehty edellinen: tunneli.

Keväisestä esityksestä tunnelin hinta oli pudonnut 26 miljoonasta eurosta 23 miljoonaan euroon. Kolmen miljoonan erotus syntyy lähinnä siitä, että edellisessä tunnelivaihtoehdossa maan alle olisi rakennettu myös pyöräparkki. Siitä on nyt luovuttu.

Juuri hinta on ollut yksi julkisuuteen tuotu kiistakapula. Juuri kun tunnelista piti viime keväänä päättää, rinnalle tuotiin kuin tyhjästä nikkaroitu ajatus sillasta. Kokoomus ja Sdp halusivat, että myös tämä vaihtoehto tutkitaan.

Siltoja piirreltiin eteläisemmän vaihtoehdon mukaisena Kaisaniemen ja Kansalaistorin välille ja pohjoisempana vaihtoehtona kulkemaan Kaisaniemestä toimi- ja asuintalorivistön välistä jonnekin Finlandia-talon eteläpuolelle.

Tunnelia ajaneet vihreät ja vasemmistoliitto ovat pitäneet kokoomuslaisten ja demarien vaikuttimia yksinomaan poliittisina: mainitut puolueet eivät halua äänestäjilleen muodostuvan kuvaa, että pyöräilypuolue vihreät pyyhkii muilla puolueilla Helsingin liikennesuunnittelun pöytää.

Virkamiehet: Ainoa järkevä vaihtoehto

Noin 220 metrin mittainen alikulkutunneli Kaisaniemestä ratojen alitse Sanomatalon ja Oodin väliin on virkamiesten esityksen mukaan ainoa järkevä vaihtoehto. Pyöräilijöille rakennettaisiin tunnelin päihin kaareutuvat rampit, jalankulkijat kulkisivat tunneliin portain ja hissein.

Pohjoinen siltalinjaus tekisi pyöräilyreittiin pitkän, pyöräilijät karkoittavan ja koko perusidealle vieraan mutkan. Eteläinen silta puolestaan kohoaisi ratojen läheisyydestä alkavana etenkin lännessä niin jyrkkänä nousuna, että vain vuorikiipeilijät ja kovakuntoisimmat trikoosankarit sekä sähköpyöräilijät suoriutuisivat huipulle.

Jos taas eteläinen silta rakennettaisiin loivaksi, se täytyisi ulottaa Sanomatalon ja Oodin välitse pitkälle Mannerheimintien läheisyyteen, jolloin silta yksinkertaisesti rumana ja kokonaissuunnitelmaan liittymättömänä pilaisi Kansalaistorin maiseman.

Tunnelin on määrä valmistua vuonna 2023.