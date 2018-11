Hemsö valmistelee 130 miljoonan kiinteistökauppaa Turun kaupungin kanssa

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 80000 neliömetriä. Kauppahinta olisi noin 130 miljoonaa euroa.

Kiinteistökokonaisuus koostuu kolmesta osasta: Turun kaupunginsairaalan alueesta, jossa on 11 rakennusta, sekä viidestä hoivakodista ja kahdesta terveysasemasta.

Turun kaupunki jäisi kohteisiin vuokralaiseksi keskimäärin 11-vuotisilla sopimuksilla. Jos suunniteltu sote-uudistus toteutuu Suomessa, vuokrasopimukset siirtyvät perustettavalle maakuntaorganisaatiolle.

Kaikki kiinteistökaupan kohteet sijaitsevat Turun keskustan tuntumassa. Kiinteistöjen sijainti tukee niiden kehittämistä nykyisissä käyttötarkoituksissaan.

”Turku on erittäin kiinnostava ja positiivisesti kehittyvä sijoitusmarkkina, ja yhteistyö kaupungin kanssa on meille erityisen arvokasta. Suunnitelmissamme on kasvattaa sijoituskohteiden määrää Turun alueella”, Hemsön strategia- ja liiketoimintajohtaja Gustav Björkman toteaa tiedotteessa.

Kauppa on ehdollinen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksille. Turun kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 26. marraskuuta.

”Pitkät vuokrasopimukset ja vakaat asiakkaat ovat Hemsön toiminnalle tunnusomaisia piirteitä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että yritys on kiinnostunut Turun kiinteistökannasta ja on valmis sijoittamaan siihen pitkäjänteisesti ja kehittämään samalla turkulaisia sairaala- ja hoivakiinteistöjä”, Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen sanoo.