Hermoja kiristävästä ja pitkäkestoisesta Mechelininkadun urakasta voi olla se hyöty, että Helsingin kaupunki yrittää nyt tosissaan lyhentää seuraavan ison urakan eli Hämeentien kestoa.

Tavoitteena on myös minimoida asukkaille ja matkustajille koituvia haittoja. Mittava urakka on katkaisemassa raitioliikenteen Hämeentieltä ja Helsinginkadulta ainakin vuodeksi, jollei tarjouskilpailussa saada uusia ratkaisuehdotuksia urakoitsijoilta.

Hämeentielle ratikat voisivat palata vuoden 2020 elokuussa. Bussien on määrä kulkea Hämeentiellä koko urakka-ajan, mutta yksityinen läpiajoliikenne ohjataan Sörnäisten rantatielle heti urakan alussa.

Tarjouspyyntö Hämeentien remontista avautui keskiviikkona. Tarjouspyynnön perusteella kaupunki tavoittelee nyt laatua. Hinnan osuus vertailussa on 60 prosenttia ja laadun osuus on 40 prosenttia.

Urakoitsijoilla on tarjousaikaa aina joulunalusviikolle saakka. Töiden on määrä alkaa vuoden vaihteen jälkeen.

Hämeentien urakan suunnittelijat ovat hioneet tarjouspyyntöä alkusyksyn ajan. Runsaan puolentoista vuoden urakka-aikaan on etsitty nopeutuskeinoja.

”Meidän on pystyttävä parempaan”

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho sanoo, ettei helppoja ratkaisuja vanhassa kaupunkirakenteessa ole helppo löytää.

”Mutta koko toimiala on melkoisessa imagosuossa katuremonttien vuoksi. Lähtökohta on, että meidän on pystyttävä parempaan.”

Tämä tarkoittaa sekä urakan läpimenoajan lyhentämistä että viestinnän parantamista. Ihmisille pitää pystyä kertomaan, mitä heidän nurkillaan tapahtuu.

Tarjouspyynnössä urakoitsijat sitoutetaan näihin tavoitteisiin. Vuorovaikutuksesta ja viestinnästä tehdään oma sopimuksensa, jotta urakoitsija ei pääse näistä velvoitteista luistamaan.

”Yksi iso kokonaisuus urakkasopimuksessa on aikataulun alitukseen liittyvät bonukset ja ylitykseen liittyvät sanktiot”, Aho sanoo.

Työmaan aikaiset järjestelyt avainasemassa

Virasto on keskustellut alan keskeisten toimijoiden kanssa siitä, miten kaupungin tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Viesti urakoitsijoilta on Ahon mukaan ollut se, että työmaan aikaiset järjestelyt ovat keskeisiä.

Isoissa katu-urakoissa on monta kokkia, joiden kaikkien tulisi pystyä häärimään saman kattilan äärellä. Olennaista on, että esimerkiksi sähkön, vesijohtojen, viemäriputkien, kaukolämmön ja kaukokylmän lukuisat erikoisasennukset tapahtuisivat jouhevasti.

”Vanhassa kaupunkirakenteessa kukaan ei tiedä, mitä löytyy kadun pinnan alta. Meidän on kuitenkin opittava aiemmista kokemuksista ja mahdollisista virheistä”, Aho sanoo.

Helsingin kantakaupungin vanha infra on kuitenkin paikka paikoin niin kurjassa kunnossa, ettei remontteja voi määrättömiin lykätä.