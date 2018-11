Leijonanosa suomalaisen kerrostaloasumisen kuluista aiheutuu lämmittämisestä. Tilastokeskuksen vuoden 2017 tilastojen mukaan asuintaloissa reilu viidennes hoitokuluista uppoaa lämmitykseen. Kun mukaan lasketaan esimerkiksi veteen liittyvät kulut ja sen lämmitykseen kuluva energia, euroja kuluu lisää ja osuus nousee reiluun kolmannekseen.

Lämmön, veden, jäteveden ja jätteiden osuus asumiskuluista voi nousta kalleimmillaan jopa yli 40 prosenttiin kaikista asumiskuluista.

Tyypillisessä 1950-80-luvun kerrostalossa voidaan hukata energiasta jopa kolmannes ilmanvaihdon kautta, joskus jopa enemmänkin. Seuraavaksi eniten energiaa häipyy ikkunoiden ja viemärin kautta, noin viidennes kummastakin. Vanha, huonossa kunnossa oleva julkisivu päästää energiaa karkuun noin kymmenisen prosenttia ja rakennuksen katto ja alapohja noin viitisen prosenttia.

Hallitus vauhtiin

Taloyhtiön energiatehokkuutta voidaan vähentää yllättävänkin helpoilla ja edullisilla keinoilla, joihin tarvitaan vain taloyhtiön hallituksen päätös.

Energiatehokkuutta edistävät toimet voidaan siis jakaa pieniin, taloyhtiön hallituksen tekemiin ja suuriin, yhtiökokouksen vaativiin päätöksiin. Taloyhtiön hallituksen tekemät päätökset maksavat parhaimmillaan muutamia tuhansia euroja ja kulut asuntoja kohden jäävät muutamiin kymppeihin.

Yhtiökokouksen käsittelyn vaativat korjaukset ovat tyypillisesti suurempia, useita kymmeniä tai satoja tuhansia euroja maksavia korjauksia ja uudistuksia. Hintavampia energiatehokkuutta parantavia remontteja voivat olla esimerkiksi kaksilasisten ikkunoiden vaihtaminen kolmilasisiin, siirtyminen pelkästä kaukolämmöstä kaukolämmön ja maalämmön yhdistelmään tai poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpun avulla.

Joskus energiakorjaushuumassa voi olla hyvä ottaa aikalisä ja miettiä tarkemmin asiantuntijoiden kanssa korjauksella saavutettavia hyötyjä. Vanhan sanonnan mukaan ehjää ei aina kannata korjata ja energiatehokkuutta voidaan parantaa kiinteistön normaalin hyvän huollon ja kunnossapidon kautta.

Fiksuja valintoja

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan, 32 asunnon asunto-osakeyhtiö Pajalahdentie 23:n asukkaiden suihkuihin vaihdettiin viime kesäkuussa uudet, vettä säästävät suihkupäät.

Vettä säästävä suihkupää on helppo vaihtaa olemassaolevan suihkun letkuun. Kuva: Liisa Takala

Suihkuveden hallinta onkin yksi yksittäisen asunnon tärkeimmistä kohteista, sillä tutkimuksen mukaan suihkuissa kulutetaan noin puolet asunnossa käytetystä vedestä. Suihkuveden arvokkuutta nostaa suurempi lämpimän veden kulutus, joten jos käytetyn suihkuveden litroja saadaan vähennettyä, veden lämmityskulutkin laskevat.

Myös keittiöiden ja kylpyhuoneiden hanoihin asennettiin vakiopainesuuttimet, jotka vähentävät veden virtausta. Tavallinen käyttäjä ei huomaa eroa tulevan veden määrässä.

Suihkupäiden ja poresuuttimien vaihdon yhteydessä olisi ollut järkevää tarkastaa myös talon vedenpaineet ja aloittaa sisälämpötilojen tarkkailu uusien, sisälämpötilaa mittaavien antureiden avulla.

”Päätimme ryhtyä toimeen keinoilla, jotka eivät nosta vastiketta. Olen pitkään miettinyt tapoja hillitä asumisen jatkuvia kustannusten nousuja, sillä huomasin, että vain kilpailuttamalla erilaisia palveluntarjoajia säästöjä ei kerry”, taloyhtiön puheenjohtaja Kalle Grönqvist kertoo.

Pitkän uran ohjelmistoyrityksessä ja eri taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana tehnyt Grönqvist alkoi lopulta laskea erilaisia taloyhtiöiden kustannuksia yhteen ja ymmärsi, että taloyhtiön kustannuksista 40 prosenttia kertyy lämmöstä, vedestä, sähköstä ja jätemaksuista.

”Niitä ostetaan monopolitoimijoilta, joita ei voi kilpailuttaa, joten meidän pitää hillitä kustannusten nousua joko kulutusta leikkaamalla tai neuvottelemalla taloyhtiölle jonkinlainen uusi sopimusmalli. Päätimme hillitä kulutusta.”

Ensimmäisten kuukausien jälkeen tulokset näyttävät lupaavilta. Kulutus asukasta kohden on laskenut 10–20 prosenttia. Se tarkoittaa myös lämmitettävän veden määrän laskua. Grönqvistin laskujen mukaan pelkästään veden säästämiseksi tehdyt muutokset maksoivat noin 40–50 euroa per asunto.

”Yhtiön vesi- ja vedenlämmityskustannukset ovat vuodessa noin 14000 euroa. Siitä lähtee vähintään pelkästään tämän säästötoimenpiteen ansiosta vähintään 1400 euroa pois, joten suihku- ja hanainvestointi maksaa itsensä takaisin melkein vuodessa.”

Paineet alas

Toisessa lauttasaarelaisyhtiössä tehtiin hanamuutosten lisäksi toinenkin päätös veden ja lämmitysenergian säästämiseksi. Rakennuksen päävesijohtoon asennettiin paineenalennusventtiili, joka pienentää käyttöveden painetta ja sitä kautta vähentää hanasta tulevan veden määrää, säästää putkistoa ja vaimentaa putkistosta kuuluvia ääniä.

Taloyhtiön hanoihin on kierretty vettä säästävä poresuutin. Kuva: Liisa Takala.

Taustalla on Grönqvistin ja hänen muutama vuosi sitten perustamansa isännöintiyhtiö Fluxion yhdessä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa käynnistämä tutkimushanke. Siinä tutkittiin taloyhtiöiden vedenpaineita ja niiden vaikutuksia energiankulutukseen.

”Pääkaupunkiseudun vesilaitos HSY toimittaa veden taloyhtiölle jopa 8 barin paineella. Jos taloyhtiöllä ei ole paineenalennusventtiiliä omassa putkessaan, vesi liikkuu yhtiön putkistossa samalla paineella asuntoihin saakka. Kuitenkin suositusten mukaan alle viidenkin barin paine riittää hyvin”, Grönqvist kertoo.

Sitran tutkimushankkeen mukaan monissa taloyhtiöissä on paineenalennusventtiili asennettuna, mutta useammassa kohteessa, joista osa oli jopa tuoreita putkiremontoituja yhtiöitä, kukaan ei ole muistanut säätää sitä pienemmälle eli vesi on päässyt virtaamaan koko ajan täydellä paineella.

”Kun vähensimme painetta ensin yhdellä barilla, vesi- ja lämmityskulut pienentyivät noin 5 prosenttia. Viidessä barissa säästöä kertyi jo 15 prosenttia ja kuitenkin vedenpaine oli täysin riittävä myös ylimmissä kerroksissa.”

Grönqvistin laskelmien mukaan paineenalennuksen kustannukset ovat taloyhtiöstä riippuen noin 500–2000 euron välillä, joten venttiilin hankinta- ja asennuskustannukset maksetaan takaisin säästöinä noin vuodessa.

Järkevät lämmöt

Grönqvist on koulutukseltaan teknilliseen fysiikkaan ja informaatioteknologiaan keskittynyt diplomi-insinööri, joka omien sanojensa mukaan uskoo asioihin, kun näkee tutkimustulokset. Sitran hankkeen lisäksi hän käynnisti energiayhtiö Fortumin kanssa toisen tutkimushankkeen, jossa selvitettiin kymmenen taloyhtiön patterijärjestelmän kunto ja mitattiin uusilla sisälämpötila-antureilla kaikkien asuntojen ja yhtiön julkisten tilojen sisälämpötilat.

”Asuntojen välillä oli suuret lämpötilaerot. Naapureina saattoi olla ihmisiä, joilla toisella oli kotona 24 astetta ja toisella 18. Porraskäytävistä ja yhtiöiden alakertojen autotalleista mitattiin peräti 24 asteen lämpötiloja. Tutkimustulokset kertoivat, että lämpöä hukattiin esimerkiksi autotalleissa ja porraskäytävissä, joissa riittävä lämpö voisi olla 17 astetta.”

Grönqvistin mukaan taloyhtiöiden tyypillisiä ongelmia ovat juuri tutkimuksen kaltaiset tulokset. Kun asuntojen lämpötiloissa on suuria hajontoja ja niin kauan kun tilannetta ei saada hallintaan, lämmitystä on vaikea ohjata kaikille mukavaksi ja kustannukset ovat kovat.

”Suuri mahdollisuus lämmityskulujen alentamisessa piilee yhtiöiden yleisissä tiloissa. Ei autotalleissa tai rappukäytävissä tarvitse olla sama lämpötila kuin asunnoissa. Niitä saattaa olla neliömääräisesti runsaastikin esimerkiksi 1960–70 luvulla rakennetuissa 3–5 kerroksen asuintaloissa, joissa alakerrassa on autotalleja”, Grönqvist jatkaa.

Jos taloyhtiön patterit ovat huonossa kunnossa, lämpötilojen säätäminen järkevälle, asumismukavuuden kannalta miellyttävälle noin 21–22 asteen tasolla on vaikeaa. Fortumin ja Grönqvistin yhtiön tutkimustulosten mukaan monen yhtiön patterit olivat tukossa.

Lämmön hukkaaminen maksaa paljon ja käy koko ajan yhä kalliimmaksi. Energiatehokkuustekniikkaa myyvän Leasegreen Groupin mukaan kiinteistöjen energiakustannukset ovat kasvaneet 100 prosenttia 15 vuoden aikana.

Katse pattereihin

Fortumin ja Fluxion tutkimushankkeessa mukana olevissa taloyhtiöissä huomattiin, että lähes poikkeuksetta huoneistojen pattereiden venttiilit olivat tukossa, eivätkä termostaatit toimineet kunnolla tai ne olivat tulleet käyttöikänsä päähän. Vialliset venttiilit ja termostaatit saavat koko verkoston epätasapainoon.

Vesikiertoisissa pattereissa säätö tapahtuu venttiilin avulla, joka lisää tai pienentää patteriin menevän kuuman veden määrää. Suurinta osaa pattereita ohjaa termostaatti, joka mittaa huonelämpötilaa ja säätelee patteriveden virtaamaa asukkaan valitseman asetuksen mukaisesti.

”Lämmönsäästöpotentiaali on patterijärjestelmän säädöissäkin vähintään noin kymmenen prosenttia. Kun patterijärjestelmään tehdään vuosihuolto ja ylipäätään se otetaan mukaan osaksi talon kunnossapito-ohjelmaa, sisälämpötilatkin saadaan hyvälle tasolle”, Grönqvist huomauttaa.

Pattereiden venttiilejä pitäisi muistaa myös huoltaa. Kuva: Liisa Takala

Asukas huomaa patterin toimimattomuuden, kun huone tuntuu viileältä eikä termostaatin kääntäminen suuremmallekaan auta.

”Termostaatin alla oleva venttiili pitää puhdistaa säännöllisesti, jotta se toimisi oikein. On myös tärkeää, ettei termostaattia peitetä millään – ei edes verholla – jotta termostaatin havaitsema lämpötila vastaisi sitä lämpötilaa, jossa asukas oleskelee.”

Muutamassa tutkimushankkeessa mukana olevassa taloyhtiössä patterit saatiin lämpenemään paremmin ja huonelämpötilat nousemaan, kun tukkeutuneet venttiilit avattiin ja termostaatit puhdistettiin pölystä. Kannakkeistaan irronneet patterit, toimimattomat termostaatit ja vuotavat venttiilit saatiin samalla vaivalla kartoitettua ja korjaustoimet tilattua yhdellä kertaa tehtäviksi.

Huoltamalla lämmitysverkostoa säännöllisesti pienet viat ehditään korjata, ennen kuin ne kasvavat isoiksi ja kalliiksi.

Grönqvist huomauttaa, että elämme juuri nyt aikaa, jolloin erilaisten, esimerkiksi asuntojen sisälämpötilaa mittaavien antureiden eli mittaustekniikan laitteiden hinnat ovat halventumassa, ja sen vuoksi mittaamalla ja tuloksia analysoimalla päästää ihan uudella tavalla kiinni tähän monelle tuttuun ongelmaan.

Pitkäjänteisyys kunniaan

Kiinteistöliiton energia-asioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy haluaa kannustaa taloyhtiöitä pitkäjänteisyyteen ja tekemään lähtötilanteen kartoituksen energiatehokkuuden kohentamiseksi.

”Hallituksen ja osakkaiden on hyvä tietää rakennusten tekninen kunto ja tehdä sen perusteella pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. Minusta energia-asiat eivät voi olla vain yksittäisiä toimenpiteitä, vaan ne pitää huomioida kaikessa kiinteistöpidossa eli muistaa aina, kun jotain tehdään. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi esteettömyyteen tai turvallisuuteen liittyviin asioihin pitää kiinnittää huomiota”, Pylsy huomauttaa.

Taloyhtiön kulutusseuranta taas on hallituksen ja isännöitsijän perustyökalu kiinteistönpidossa.

”Sitä pitää seurata vähintään kuukausitasolla ja puuttua poikkeamiin mahdollisimman pian. Nämäkin asiat pitää antaa jonkun vastuulle, on se sitten isännöitsijä tai huoltoyhtiö. Hallitus puolestaan valvoo, että asiat hoituvat niin kuin on sovittu.”

Viisi peruskohtaa

Pylsy täydentäisi lauttasaarelaisen Grönqvistin ehdottamia taloyhtiön energiatehokkuustoimenpiteitä muutamilla lisätöillä. Ensimmäiseksi hän tarkastaisi ikkunoiden ja parvekkeiden ovien tiivistyksen, jotta ikkunoiden ja oven raosta hallitsemattomasti karkaavat ilma- ja lämpövuodot saadaan kuriin. Samalla poistuu todennäköisesti myös vedon tunne, jota pitää taas kompensoida energiatehottomasti korkeammalla sisälämpötilalla.

”Sisäpuitteen tiivistys on osakkaan vastuulla. Minusta tässä on myös yhteisöllisyyden mahdollisuus. Yleensä yhtiössä on aina käteviä ja taitavia osakkaita, jotka osaavat ikkunantiivistyksen. He voisivat kiertää auttamassa muita osakkaita tai sitten pitää käyttää ulkopuolista apua.”

Seuraavaksi Pylsy tarkistaisi ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden ja säädöt. Jos yhtiössä on esimerkiksi koneellinen poistoilmavaihto, jolle ei ole kymmeneen vuoteen tehty yhtään mitään, järjestelmä kannattaa puhdistaa ja samalla säätää asetukset kuntoon.

Erityisen huomion Pylsy asettaisi Grönqvistinkin mainitsemaan lämmitykseen, mutta hänen näkökulmansa on laajempi. Jos lämmitysjärjestelmää ei saada kuntoon vain kevyemmällä patterijärjestelmän huollolla ja säädöllä, tarvitaan järeämpia keinoja.

”Lämmitysverkon pitää olla tasapainossa ja sitä varten tarvitaan lvi-suunnittelija, joka suunnittelee säätötyön. Sen perusteella urakoitsija tekee säätötyön, vaihtaa tarvittaessa termostaatit ja venttiilit sekä asettaa niin sanotun taloyhtiön lämmityksen säätökäyrän kuntoon. Talviaikaan tarvitaan lisäksi säätötyön tarkastus ja hienosäätöä, jotta nähdään miten järjestelmä käytännössä toimii ulkolämpötilojen laskettua.”

Perinteisesti lämmitys toimii niin, että pattereille menevän veden lämpötilaa säädetään ulkolämpötilan mukaan. Mitä kylmempi on ulkona, sitä kuumempaa vettä pattereihin johdetaan.

”Tässä tarvitaan kokeilemista ja hakemista, jotta toimivalle automatiikalle saadaan asetettua sopiva säätökäyrä. Olennaista on seurata kokonaisuutta ja puuttua yksittäisten asuntojen ongelmiin rivakasti, jotta lämpöä ei hukata”, Pylsy selvittää.

Montako saunavuoroa on tarpeeksi?

Kaukolämmitteisissä taloyhtiöissä kiinteistösähkön osuus on yleensä aika pieni, mutta turhanpäiväistä hukkakulutusta ei kannata sietää. Energiatehokkuutta voi kuitenkin vielä lisätä ottamalla huomioon pienetkin yksityiskohdat.

Pylsyn mukaan esimerkiksi valaistuksen roolia on tärkeä pohtia ja miettiä onko valoa ylipäätään siellä, missä sitä tarvitaan ja halutaan.

Myös valon riittävyys ja oikea-aikaisuus on tärkeää turvallisuudenkin kannalta.

”Valaistuksen kunnostukseen tarvitaan hieman enemmän euroja, sillä taloyhtiöiden yleisten tilojen ja pihojen energiatehokkaat ledivalaisimet ja valaistuksen ohjaus maksavat useampia tuhansia euroja. Toisaalta käytettävän sähkön määrä vähenee vaihtamalla ulkovalaisinten valaisinosa ledivaloihin”, Pylsy kertoo.

Hänen mukaansa yksi helppo kohde vähentää suoraa sähkönkulutusta on pohtia saunomista.

Jossain yhtiöissä on lisäksi vielä olemassa ikääntyneitä kylmäkellareita, joissa viilennetään koko talon voimin muutamaa hillopurkkia.

”Talosaunankin käyttöä kannattaa miettiä. Tarvitaanko talosaunaa joka päivä vai voisiko saunomisen keskittää fiksummin ja tehokkaammin. Vanhat kylmäkellarit nousevat puheenaiheeksi silloin, kun niiden kylmälaitteistoa pitäisi uusia. Jos siellä säilytetään vain muutaman osakkaan hillopurkkeja, kannattaa kellarin käytöstä käynnistää keskustelu”, Pylsy toteaa.