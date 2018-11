Rakennusteollisuus saa uuden puheenjohtajan

Kaksivuotinen puheenjohtajakausi alkaa vuoden 2019 alussa.

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan Olli Nikula on toiminut Rakennusteollisuus RT:n hallituksen varapuheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut RT:n toimialaliiton Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtokunnassa vuodesta 2011 alkaen. Tänä vuonna hän on aloittanut myös Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäsenenä.

Nikula on työskennellyt Saint-Gobainilla vuodesta 2001 alkaen erilaisissa liiketoimintajohdon tehtävissä ja vuodesta 2015 lähtien toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Nikula on kauppatieteiden maisteri.

Rakennusteollisuus RT:n hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin NCC Suomen maajohtaja Mika Soini ja toiseksi varapuheenjohtajaksi RTA-Yhtiöiden toimitusjohtaja Nina Lindström.

Rakennusteollisuus RT:n hallituksessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien lisäksi yhdeksän jäsentä. Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on seuraava:

Toimitusjohtaja Hannu Anttonen, Jatke (uusi)

Toimitusjohtaja Mikael Fjäder, Rudus

Johtaja Minna Heinonen, Destia

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, YIT (uusi)

Rakennusneuvos Esa Kiiveri, Arkta

Myyntijohtaja Gunilla Laiho, Rettig Lämpö (uusi)

Toimitusjohtaja Nina Lindström, RTA-Yhtiöt

Toimitusjohtaja Olli Nikula, Saint-Gobain Finland

Toimitusjohtaja Heikki Pesu, Are

Maajohtaja Mika Soini, NCC Suomi

Toimitusjohtaja Juha Toimela, SRV Rakennus (uusi)

Toimitusjohtaja Timo Vikström, Kreate (uusi)

Valinnat tehtiin Rakennusteollisuus RT:n syyskokouksessa 7.11.2018.