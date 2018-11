Renessanssipalatsi rapistui pöyristyttävään kuntoon keskellä Helsinkiä – omistajalla ei ole varaa 1800-luvulla rakennetun arvotalon korjauksiin

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön hallitus on päättänyt käytännössä luovuttaa rakennuksen Helsingin kaupungille.

Helsingin Kaivopuistossa sijaitseva entinen Suomen rakennustaiteen museon rakennus on ajautunut lähes käyttökelvottomaan kuntoon, koska sen omistavalla Suomen arkkitehtuurimuseon säätiöllä ei ole varaa 1800-luvulla rakennetun arvorakennuksen korjaamiseen. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas uusrenessanssihuvila.

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Sanaksenaho kertoo, että säätiö on yrittänyt jo kolmen vuoden ajan löytää talolle ostajaa tai muuta ratkaisua tilanteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole onnistunut, suurelta osin siksi, että rakennuksen käyttötarkoitus on määritelty asemakaavassa kulttuuritoimintaa palvelevaksi rakennukseksi. Kaavamerkinnän vuoksi taloa ei voi muuttaa esimerkiksi asunnoiksi.

Helsingin kaupunki taas ei ollut ainakaan toistaiseksi halukas muuttamaan kaavamerkintää.

Sanaksenaho kertoo, että tarvittavien korjausten on arvioitu maksavan noin kolme miljoonaa euroa. Korjaustoimenpiteisiin olisi pitänyt hänen mukaansa tarttua jo 1980-luvulla.

”Toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten varassa. Rahaa korjauksiin ei ole ollut.”

Sanaksenaho kertoo, että Helsingin kaupunki on määrännyt säätiölle 10000 euron uhkasakon patistellakseen vauhtia korjaustoimenpiteisiin. Talon naapuritkin ovat valittaneet sen kunnosta.

Nyt säätiön hallitus on päättänyt käytännössä luovuttaa rakennuksen Helsingin kaupungille.

Rakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla ja se siirtyy Sanaksenahon mukaan kaupungin haltuun, jos säätiö purkaa tontin vuokrasopimuksen. Sopimus on tarkoitus purkaa vuoden lopulla.

”Jos ei tule pikaisesti jotain toista ratkaisua.”

Talo on ollut museosäätiön omistuksessa vuodesta 1959.

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiö on teettänyt talosta rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksessä taloa luonnehditaan renessanssipalatsiksi, joka olisi pikaisen korjauksen tarpeessa. Talon julkisivu rapistuu ja yläpohja on paikoin romahtanut. Kellarin tilaa kuvaillaan selvityksessä pöyristyttäväksi.

Ilma on ummehtunutta, monet tiloista ovat täynnä rakennusjätettä, ja varoa saa sekä rotanmyrkkyä että asbestia, selvityksessä todetaan.

Osa talon ovista roikkuu selvityksen mukaan ”hädin tuskin” paikoillaan ja rossilaudoitus on repsahtanut monesta kohtaa lahovaurioiden takia. Vettä ja kosteutta tulee taloon sisään useammasta kohtaa. Vesikaton rakenteiden pelätään pysyvän kosteina myös sisään päässeiden lintujen jätösten vuoksi.

Pirjo Sanaksenahon mukaan välttämättömiä korjauksia on tehty rakennushistoriaselvityksen jälkeen. Esimerkiksi katto on korjattu ja talon paloturvallisuutta on parannettu.

Talon historia on kiinnostava. Ennen kuin talosta tuli 1950-luvulla Rakennustaiteen museo, se toimi esimerkiksi kouluna ja asuinrakennuksena. Talossa on asunut muun muassa fennomaanina tunnettu asianajaja Lauri Kivekäs puolisonsa, näyttelijä Ida Aalbergin kanssa.

Suomen rakennustaiteen museo muutti talosta 1980-luvulla Kasarmikadulle. Sen jälkeen talossa ollut muun muassa työtiloja, mutta sen käyttö on ollut viime vuosina vähäistä.