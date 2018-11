Ruukki Constructionin Venäjän-myynti varmistui

Kauppa on saanut Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja on nyt toteutettu. Tiedotteen mukaan Ruukki-brändin käyttöoikeus ei siirtynyt kaupassa.

Ostaja on venäläinen yhtiö OAO Salavatneftemash. Ruukki Constructionin myytyjen Venäjän liiketoimintojen liikevaihto oli noin 400 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2017.

Kaupassa siirtyvät tuotantolaitokset sijaitsevat Obninskissa ja Balabanovassa Kalugan alueella. Koko Ruukki Constructionin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 5,8 miljardia Ruotsin kruunua.

“Strategianamme on hakea kannattavaa kasvua tuoteliiketoiminnoistamme, asuinrakentamisen kattotuotteista (Residential Roofing) ja rakentamisen komponenteista (Building Components) ja kasvattaa markkinaosuutta nykyisillä päämarkkina-alueillamme. Projektiliiketoiminnassa, rakentamisen järjestelmissä (Building Systems), haluamme edelleen lisätä kannattavuutta kehittämällä projekti- ja tuoteportfoliotamme. Olemme tutkineet jo jonkin aikaa mahdollisuuksia luopua Ruukki Constructionin paikallisista liiketoiminnoista Venäjällä. Liiketoimintamme on supistunut ja näkymät ovat epävarmat. Sopivan ostajan löytyminen mahdollisti kaupan teon. Venäjän liiketoiminta on täysin itsenäinen ja kaupalla ei näin ollen ole vaikutuksia toimintaamme muissa maissa”, Ruukki Constructionin toimitusjohtaja Sami Eronen sanoo.

Ruukki Constructionin Venäjän liiketoiminnoissa työskenteli kaikkiaan noin 630 työntekijää. Kattoliiketoiminnan noin 45 työntekijää eivät siirry kaupan mukana. Koko Ruukki Constructionissa työskenteli ennen myyntiä noin 2 500 henkilöä.

Liiketoimintojen myyntiin liittyvän luovutustappion arvioitiin SSAB:n kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa olevan noin 213 milj. kruunua sisältyen vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Kaupan lopullinen toteutuminen ei ole muuttanut summaa olennaisesti.