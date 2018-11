Valtava mylläys Helsingissä: Startup-rypäs historiallisen Marian sairaalan tontilla aiotaan viisinkertaistaa

Helsingin Marian sairaalan korttelia Mechelininkadun kainalossa odottaa mittava mullistus. Alueella jo toimivan Maria 01 -kasvuyrityskeskuksen on määrä laajentaa huomattavasti.

Helsingin kaupungin tavoitteena on viisinkertaistaa nykyiset 800 työpaikkaa 4 000:een. Yrityksiä alueella on nyt 130, mutta tavoitteissa on houkutella alueelle 650 toimijaa.

Nykyinen startup-keskittymä toimii entisissä sairaalarakennuksissa, mutta laajennus merkitsee, että alueelle rakennetaan runsaasti uusia taloja. Yhteensä Marian korttelin kasvuyrityskampuksen koko olisi tulevaisuudessa 50 000 neliötä.

”Teemme kaikkemme sen eteen, että Helsinki olisi maailman parhaita paikkoja startup- ja kasvuyritystoiminnalle ja samalla houkutteleva osaamiskeskittymä yrityksille ja osaajille. Marian laajeneva ja vahvistuva kasvuyrityskampus on tässä työssä olennainen edistysaskel”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotteessa.

YIT:tä ehdotetaan toteutusryhmään

Kaupungin johto ehdottaa hankkeen toteuttajaksi rakennusyhtiö YIT:n ja Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) vetämää yhteenliittymää. Konsortiossa ovat lisäksi mukana muiden muassa kasvuyritystapahtuma Slush, suuryritysten ja kasvuyritysten yhteistyötä kehittävä Industryhack, konsulttiyritys Accenture sekä liikkumispalveluita kehittävä Maas Global.

Alueen kehittämisvarausta käsitellään Helsingin kaupunkiympäristö­lautakunnassa ensi tiistaina.

Laajennuksen ensimmäinen osa on tarkoitus ottaa käyttöön kolmen vuoden kuluttua vuonna 2021.