Vantaalainen sähköasema sai kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon

Parviainen Arkkitehtien Fingridille suunnittelema Vantaan Länsisalmen sähköasema on saanut kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon.

Tänä vuonna valmistunut sähköasema palkittiin Amsterdamissa käynnissä olevassa World Architecture Festival -tapahtumassa, jossa esitellään kaikkiaan yli 500 projektia yli 50 maasta.

Tapahtumassa jaetaan palkintoja useissa eri kategorioissa. Länsisalmen sähköasema voitti kategorian nimeltä Tuotanto, energia ja kierrätys.

Tuomariston palkitsemisperusteluissa todetaan muun muassa, että arkkitehti on kiinnittänyt sähköaseman materiaalien ja yksityiskohtien valintaan rakennustyyppiin nähden harvinaisen paljon huomiota.

Kuva: Mika Huisman

Hanke oli yhdistelmä uudis- ja korjausrakentamista

Parviainen Arkkitehtien verkkosivujen mukaan Fingridin Länsisalmen sähköasemaan haettiin inspiraatiota sähköstä ja valosta.

Itse rakennushankkeeseen kuului 400 kilovoltin sähköaseman laajennus ja uusiminen.

Hankkeen rakennuttajana toimi Fingrid, rakennuttajakonsulttina Sweco PM oy, pää- ja arkkitehtisuunnittelijana Parviainen Arkkitehdit oy. Pääurakoitsijana oli RTA Yhtiöt oy ja voimajohto- sekä maisemaportaaliurakoitsijana Empower PN oy.

Rakennushankkeessa sähköaseman tontille tehtiin uusi 400 kilovoltin GIS-rakennus (GIS eli kaasueristeinen kojeisto), toinen 400/110/20 kilovoltin päämuuntajabunkkeri sekä voimajohtomuutoksia. Vanhan päämuuntajabunkkerin julkisivu uusittiin ja vanhat valvomorakennus sekä avokytkinlaitos puretttiin.

Kuva: Mika Huisman

Maisemaportaali on ristikon sijaan klassinen kaari

Koska sähköasema sijaitsee näkyvällä paikalla Kehä III:n ja Porvoonväylän kulmassa, arkkitehtisuunnittelun tavoitteena oli Parviainen Arkkitehtien verkkosivujen mukaan luoda kiinnostava maamerkki.

Rakennusten julkisivut on verhoiltu lasilankuilla, jotka sijaitsevat 60 senttimetriä irti rakennusten päämassasta. Välitila on valaistu iltaisin, minkä on tarkoitus tehdä rakennuksista kuin lyhtyjä ja sähköstä näkyvä ilmiö.

Maisemaportaali puolestaan on noin 50 metrin korkuinen kaari ja tehty corten-teräsputkista, joiden halkaisija on 80 senttimetriä.

Kuva: Mika Huisman