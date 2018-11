Venetsia peittyi tulviin, vaikka padon piti valmistua jo vuonna 2014

Meren pohjassa makaavien 78 teräsportin suunniteltiin sulkevan yhdessä maapatojen kanssa Venetsiaan johtavat salmet.

Yhden onton teräsportin leveys on 20 metriä ja paksuus 4–5 metriä. Korkeus on merenpohjan syvyydestä riippuen 20–30 metriä. Portin sisällä on vettä, joka pumpataan pois tulvan tullessa, jolloin portti nousee puolessa tunnissa ylös padoksi.

Hankkeen hinnaksi kerrottiin 4,7 miljardia euroa ja kaikkien siihen liittyvien ympäristöhankkeiden kanssa hinnaksi arvioitiin 8 miljardia euroa.

Vierailuhetkellä porttien perustuksina toimivia betonikasuuneja oli uitettu paikoilleen kaupungin merestä erottaviin kolmeen salmeen.

Mose – eli Mooses-hanketta esitellyt rakentajien tiedottaja vakuutti, että hanke oli aikataulussa ja valmistuisi vuodeksi 2014.

Hankkeen takuumieheksi oli saatu pääministeri Silvio Berlusconi ja hänen suosiollisuutensa takeeksi Venetsian vasemmistohallitus oli myynyt hänelle saaren lentokentän läheltä.

Syksyn 2018 jättitulvat kertovat, että pato ei tästä varmistustoimesta huolimatta valmistunut ajoissa. Työt alkoivat vuonna 2003. Nyt odotetaan, että pato valmistuisi 2021.

Venetsian pormestari kiirehti vaatimaan lisärahoitusta korruptiosta kärsineelle projektille.

Tämä oli kuudes kerta mittaushistorian aikana, kun Venetsiassa tulvi yli 150 senttimetriä. Tulva nousi korkeimmillaan 156 senttimetriin.

Venetsiassa tulva alkaa jo, kun vesi nousee 80 senttiä. Tulvaporttien pitäisi torjua jopa kolmen metrin tulva-aallot. Pelivaran pitäisi riittää sadaksi vuodeksi, sillä suurin mitattu veden korkeus Venetsiassa on ollut vajaa kaksi metriä.

Kaikkia asukkaita kallis patohanke ei vajaa kymmenen vuotta sitten miellyttänyt, vaan moni piti turistitulvaa pahempana uhkana kuin vettä, joka ei sentään tulvi kaduille joka päivä. Jos Välimeren pinta nousee ennusteiden mukaisesti puolitoista metriä vuoteen 2100 mennessä, Venetsiassa tulvisi nousuveden takia kaksi kertaa vuorokaudessa.