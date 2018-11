YIT:n Erno Martinille valkeni työturvallisuuden merkitys tunnelissa

”Olennaista on, että tämä olisi voitu välttää. Kyse oli tuottamuksellisesta teosta. Jokainen työmaalla toimiva yritys on allekirjoituksellaan sitoutunut noudattamaan työmaalla voimassa olevia turvallisuusperiaatteita sitoutuen samalla sanktioihin, jos teko on tarkoituksellinen ja jos se aiheuttaa vaaraa itselle tai muille”, YIT:n Triplan työmaan työsuojelupäällikkö Erno Martin kertoo.

Hän korostaa kaikille yhteisten pelisääntöjen sekä hyvän turvallisuussuunnittelun ja avoimuuden keskeistä merkitystä: jos yhden kerran antaa periksi, sana leviää ja kohta ollaan hieman suurpiirteisempiä kuin turvallisuudessa pitäisi. Toisaalta on oltava reilu ja avoin ja tutkittava kunkin tilanteen taustat.

”Jos teko on tahaton ja jos suunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon turvallisuusnäkökohtia, seurauksena ei ole sanktioita vaan yhteistä pohdintaa ongelman ratkaisemiseksi. Varsinkin korkealla työskentelyssä on täällä se haaste, että rata on niin lähellä. On todella vaativa tehtävä eliminoida esineiden putoaminen kokonaan. Parhaiten tätä riskiä voi poistaa sulkemalla kaikki aukot, mikäli vain mahdollista.”

Kehä I:n työmaalla havahtuminen

Martin työskenteli vastavalmistuneena rakennusinsinöörinä pari vuotta asuntorakentamisen muutostyötehtävissä ennen siirtymistään toimitilarakentamiseen. Oma erityiskiinnostuksen kohde löytyi vasta, kun hän sai pestin Kehä I:n tunnelityömaalle Espoon Leppävaaraan.

Erno Martin 36-vuotias

Rakennusinsinööri, Lappeenrannan ammattikorkeakoulu, 2006

YIT:n Triplan työsuojelupäällikkö, 2015–

YIT:n turvallisuustiimin jäsen, 2011–2015

YIT Rakennus oy, tunnelityönjohtaja, 2008–2011

NCC Rakennus oy, muutostyöinsinööri, 2006–2008

Naimisissa, kaksi lasta

Harrastaa juoksua, kuntosalia, triathlonia

”En ollut juuri infratyömailla aiemmin ollut. Tajusin, miten pienestä vakava tapaturma voi olla kiinni, kun louhitaan isoa tunnelia. Tuli oivallus, että tämä voisi olla minun juttuni. Sen jälkeen olen pyrkinyt tarttumaan aina tilaisuuteen, kun on ollut tarjolla työturvallisuuteen liittyviä mahdollisimman vaativia tehtäviä.”

Ensimmäinen tarjoutunut tilaisuus oli, kun YIT:n henkilöstöosastoon kuuluvassa Turvatiimissä oli paikka tarjolla. Martin siirtyi koko konsernin näkökulmasta turvallisuusasioita käsittelevään ryhmään, jossa olisi kertomansa mukaan vieläkin, ellei Triplassa olisi tarjoutunut kiinnostavin mahdollinen työmaapesti.

”Menin hankejohtaja Tapio Salon puheille, että kiinnostusta tehtävään löytyisi. Oli ilahduttava uutinen, kun sain kuulla pääseväni mukaan. Vähintään yhtä ilahduttavaa oli, että sain vapaat kädet kehittää jättimäisen työmaan turvallisuuskulttuurin oman näkemykseni mukaiseksi.”

Laaja turvallisuusryhmä

Tiimi muotoutui varsin nopeasti, ja Martin rekrytoi Triplan turvallisuusryhmään yhden kokopäiväisen perehdyttäjän, kolme turvallisuustyönjohtajaa, yhden turvallisuusinsinöörin ja 14 turvatimpuria. Viime mainittujen toimenkuvassa turvallisuusasiat korostuvat vastuina vielä enemmän kuin työmaan muilla vajaalla 300 timpurilla.

”Turvatimpurien joukossa on muurari- ja raudoittajataustaisiakin ammattimiehiä. Nimike johtuu siitä, että timpurintöissä korostuu monitaitoisuus. Myös turvallisuustyönjohtajien rooli on erittäin tärkeä.”

Martinin näkemys oli ja on se, että työmaan pelisääntöjen pitää olla sekä tiukat että tasapuoliset ja että avoimuudella sekä ennakoivalla turvallisuussuunnittelulla päästään pitkälle. Tulosta näkyy tulleen, sillä työmaan laajuus ja kriittinen sijainti huomioon ottaen turvallisuudessa on onnistuttu erinomaisesti.

”Meillä on tiukka linja myös alkoholin suhteen. Jos ei puhalla nollaa, laitetaan kotiin. Jos mittarilukema on yli puoli promillea, ei ole asiaa takaisin lainkaan. Muutamia kymmeniä kertoja näin on käynyt, pari kertaa on jouduttu turvautumaan jopa poliisin apuun. Luvut toki suhteellistuvat, kun muistaa, että työmaalle perehdytettyjen määrä on luokkaa 7000 henkilöä.”

kolme kysymystä

1Mikä sai sinut kiinnostumaan rakennusalasta?

Ainakin se oli selvää, että töitä tulee riittämään, kaikkialla kun on aina rakennettu ja tullaan rakentamaan. Ala on lisäksi kiinnostanut jo varhain, koska se on hyvin käytännöllistä tekemistä. Ja aina riittää tilaisuuksia kehittää uutta, mikä on osoittautunut paikkansapitäväksi omallakin uralla.

2Mitä tekisit, jos et olisi rakentaja?

Ehkäpä lastentarhanopettaja – tai psykiatri. Välillä tuntuu, että nämä toimenkuvat toteutuvat päivittäin työmaallakin. Ihmissuhdetyötähän rakentaminenkin on, ja työturvallisuudesta vastaavana minun on hallittava keinot, joilla vaikuttaa ihmisen mieleen ja asenteisiin. Lisäksi sitä kokee olevansa hengenpelastaja: rakennustilastoihin ja tehtyihin tuntimääriin peilaten olemme säästäneet Triplassa ainakin yhden ihmishengen ja ehkäisseet 2–4 työkyvyttömyyteen johtavaa tapaturmaa.

3Mitkä ovat olleet työurasi kohokohtia?

Itse työ on kohokohtaa koko ajan. Mutta jos tätä vielä erittelee, niin ensin oli iso juttu, kun löysin oman erikoisalani. Ja sitten on seurannut joukko yhteisiä onnistumisia.