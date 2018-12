Hoasin tahtiaikataulutuksessa yksi asunto korjataan 25 päivässä

Allianssimallia on hyödynnetty viime vuosina onnistuneesti varsinkin monissa infrahankkeissa. Nyt sitä koeponnistetaan kunnolla myös korjausrakentamisessa, kun Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas käynnistää viiden kerrostalon ja yhteensä 310 opiskelija-asunnon mittavan peruskorjauksen eri puolilla Helsinkiä.

Hoasin, korjausrakentamiseen erikoistuneen Renevon sekä kiinteistöalan konsultti- ja suunnitteluyhtiö United Foundersin muodostama allianssi on samalla ensimmäinen, jonka rahoittajana on Ara. Mittavan urakan kustannusarvio liikkuu 20 miljoonan euron tietämissä. Työt alkavat loppukeväästä 2019 ja ovat loppusuoralla syksyllä 2021.

Hoasin allianssin kokoonpano Hoas, Renevo oy, United Founders oy

Allianssiasiantuntijana Vison oy

Toteutus: Renevo oy, Takuusähkö oy, KRS yhtiöt oy

Suunnittelu: Uudenmaan projektijohtopalvelut oy, Laitila Arkkitehdit oy, Plan B korjaussuunnittelupalvelu oy, Visioplan Talotekniikka oy, Visioplan Sähkö oy

Ensimmäinen kohde sijaitsee Hopeatie 10:ssä, jossa talot korjataan uuteen uskoon lattiasta kattoon linjasaneerausta ja piha-aluetta myöten. Samalla selvitetään, voidaanko nykyisiä soluasuntoja muuttaa kompakteiksi yksiöiksi.

Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkösen mukaan korjauskohteiden kilpailuttamista allianssimallilla on pohdittu aiemminkin. Nyt siihen löytyivät sopivat kiinteistöt.

”Alliansseja on hyödynnetty hyvin tuloksin isommissa infrakohteissa. Korjausrakentamisessa jarruna ovat kuitenkin olleet liian pieninä pidetyt kohteet. Tässä viiden talon kokonaisuudessa tuota volyymia alkaa olla jo riittävästi”, Pääkkönen toteaa.

Parhaillaan on käynnissä konseptin kehitysvaihe. Varsinainen suunnittelutyö alkaa vuodenvaihteen jälkeen.

”Tavoitteena on kustannustehokas ja laadukas toteutuskonsepti, jota voidaan monistaa muihinkin korjauskohteisiin. Tätä hanketta seurataan kiinnostuneina myös Helsingin ulkopuolella, sillä ikääntyvä rakennuskanta ja tyhjiksi jäävät soluasunnot ovat opiskelija-asumisessa valtakunnallinen haaste”, Pääkkönen lisää.

Tavoitteena nollavirheluovutus

Urakoitsijana toimiva Renevo tähtää työmaalla nollavirhetoimitukseen. Toimitusjohtaja Arttu Liukun mukaan tavoite on kova, mutta realistinen. Hiljattain yhtiö luovutti Hoasille 58 asunnon peruskorjauskohteen Pitäjänmäessä, jonka virheettömyysprosentiksi tuli 98.

”Itse asiassa allianssimallin etu on juuri tässä. Monia riskejä ja virheitä taklataan jo suunnitteluvaiheessa, kun asioita päästään Big Room -työskentelynä tarkastelemaan yhdessä ja eri näkökulmista”, Liukku painottaa.

Samoilla linjoilla on United Foundersin perustajaosakas Saku Harjunpää.

”Ratkaisuissa mietitään aina oman työn lisäksi koko hankkeen ja allianssin etua. Se vaatii kaikilta osapuolilta joustavuutta, mutta myös kykyä oppia jatkuvasti uutta ja kestää kriittistäkin palautetta”, hän painottaa.

Tahtiaikataulusta iso apu

Pohjois-Haagan projektiin on laadittu myös tuntitasolle menevä työkalenteri. Tahtiaikataulusta jokainen rakennustyömaalla työskentelevä näkee suoraan, mitä töitä hänellä minäkin päivänä on tehtävänään ja milloin niiden on oltava valmiina.

Näin seuraavan työvaiheen tekijät pääsevät jatkamaan omaa osuuttaan mahdollisimman kitkattomasti. Lisäksi käytössä on Last Planner -tuotannonohjaustyökalu.

”Yhden asunnon läpimenoaika on noin 25 työpäivää. Työt porrastetaan niin, että asunnot valmistuvat tasaista tahtia. Kun yksi porukka on saanut oman osuutensa valmiiksi, se siivoa jälkensä ja jatkaa töitä omatoimisesti seuraavassa kohteessa tahtiaikataulun mukaisesti”, Liukku kertoo.

Hänen mukaansa tämä saa myös tekijät sitoutumaan ja motivoitumaan tiukkaan nollavirhetavoitteeseen. Työmaalla tulee olemaan päivittäin noin 25 rakennusalan ammattilaista.

”Tässä mallissa jokainen kantaa oman vastuunsa ilman, että odotellaan joka välissä työnjohdon ohjeistusta. Siksi emme käytä myöskään vuokratyövoimaa”, Liukku lisää.

Solut yksiöiksi Vantaan Jokiniemessä

Renevo on kuluvana vuonna peruskorjannut Hoasin kohteita Pitäjänmäen lisäksi myös keskustassa Pohjoisella Rautatiekadulla (218 asuntoa) ja Espoossa Kirjanpitäjänkujalla (50 asuntoa).

Hiljattain yhtiö käynnisti yhdessä alihankkijaverkostonsa kanssa mittavan perusparannuksen Vantaan Jokiniemessä, jossa korjataan neljä 1970-luvulla rakennettua opiskelijataloa. Taloihin tehdään sisäremontit, joiden yhteydessä nykyiset asunnot muutetaan noin 33 neliön yksiöiksi. Samalla tehdään linjasaneeraus sekä katto- ja ikkunaremontit. Myös yleiset sauna- ja pesutupatilat modernisoidaan.

Hankkeen kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Ensimmäiset asunnot valmistuvat muuttokuntoon keväällä 2020.