Kauppakeskushanke ajautui vaikeuksiin Vantaalla: ”Joudumme miettimään eri vaihtoehtoja”

Vantaan uuden Kivistön asuinalueen kauppapalvelut ovat pitkän odottelun jälkeen kenties paranemassa.

Toiveikkuutta lisää nyt se, että kaupunki ja kaupan keskusliikkeet yrittävät hanketta pilkkomalla saada ison kauppakeskuksen rakenteille ensi vuonna. Kauppakeskukselle on kaavoitettu oma kortteli kehäradan aseman viereen.

Ruokakesko ja Helsingin Osuusliike Elanto ehdottavat yhdessä kahden rakennusliikkeen NCC:n ja Skanskan kanssa, että kauppakeskuksen ensimmäinen osa toteutettaisiin alkuperäistä vaatimattomampana. Alkuperäisiin sopimuksiin kirjattu 60 000 neliön kerrosala on supistumassa 15 000 neliöön.

Osapuolet pyytävät myös puolen vuoden lykkäystä toteutukselle siten, että ne ostaisivat keskukselle tarvittavan tonttialueen viimeistään ensi kesäkuun loppuun mennessä. Jo kertaalleen siirretty nykyinen takaraja on päättymässä vuoden lopussa.

”Odotukset ovat laantuneet”

Kivistön asukkaat asennoituvat uutiseen varovaisesti. He ovat nähneet jo monta väärää aamunkoittoa, kun kauppakeskusta on ylioptimistisesti ennakoitu.

”Aluksi täällä odotettiin kauppakeskusta kovasti, mutta kun se on viivästynyt, odotukset ovat laantuneet”, luonnehtii lähikaupassa piipahtanut Jonna Kahi koleana perjantaipäivänä.

Kahin perhe käy tekemässä isot ostokset autolla Tikkurilassa tai kauppakeskus Jumbossa.

Moni muukin Kivistön aseman viereen muuttanut autoilee kauppapalveluiden perässä. Tämä on vastoin Vantaan kaupungin ideaa kehäradan joukkoliikennekaupungista.

Kaksi vuotta Kivistössä asuneen Joni Kaasisen toiveissa on, että kävelymatkan päässä olisi enemmän kauppapalveluita.

”Juna-aseman läheisyys on tietysti hyvä, mutta kyllä me joudutaan ottamaan auto, kun on isompia ostoksia”, Kaasinen sanoo.

Hän arvelee, että nykytilanne ilahduttaa Kivistön kahta lähikauppaa. Asukkaita palvelee yksi K-market ja Kivistön pientaloalueen tuntumassa Alepa.

”Me joudumme miettimään eri vaihtoehtoja”

Kehäradan juna-aseman ympäristöön on kolmessa vuodessa noussut runsaasti kerrostaloja, joten asukasluku hipoo jo 7 000:tta. Se on silti kaupallisesti liian pieni määrä alkuperäisille hypermarketsuunnitelmille.

Ensi vuonna uusia asuntoja valmistuu juna-aseman kupeeseen liki 2 000 asukkaalle.

Kauppakeskuksen ensimmäiseen vaiheeseen on kaavoitettu yhteensä 80 000 neliötä, josta 20 000 neliötä voisi olla muuta kuin liiketilaa.

Toisen vaiheen laajennusosaan on suunniteltu lisää kauppoja, pysäköintilaitosta sekä mahdollisesti hotellirakennusta tai asuntoja.

K-ryhmän Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä uskoo, että puolen vuoden lisäajalla kauppakeskuksen aloitus saadaan soviteltua kokoon. Aloitusneliöiden pienentäminen aiheuttaa muutoksia.

”Me joudumme miettimään eri vaihtoehtoja, jotta palvelut saadaan syntymään”, Heikkilä muotoilee.

Skanska: puoli vuotta riittää

Vantaan kaupunki on sijoittamassa rakennuksen toiseen kerrokseen terveysasemaa sekä tiloja kirjastolle, kulttuurille, nuorisotoimelle ja asukaspalveluiden käyttöön. Julkisia palveluita tulisi vuokralle yhteensä 2 500 neliötä.

Rakennusyhtiöt NCC ja Skanska uskovat, että puolen vuoden lisäaika riittää. Taloustilanteen lievä hyytyminen saa puheet kuitenkin varovaisiksi.

”Jos asiat menevät suunnitellusti, niin puoli vuotta on niihin riittävä aika”, vastaa Skanskan hankekehitysjohtaja Antti Tuomainen sähköpostitse.

NCC Kiinteistökehityksen kauppapaikkajohtaja Petri Anttalainen arvioi, että kesään mennessä aloituskonsepti on selvillä.

”Kun markkinatilanne alalla on mitä on, hankkeen vaiheistaminen on ihan tyypillinen ratkaisu”, Anttalainen sanoo.Kaupu

Kaupunki parantaa infraa

Vantaan maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ilmoittaa ilahtuvansa, jos puolen vuoden jälkeen asiat alkavat lutviutua.

Kaupunki on yrittänyt vauhdittaa hanketta käytettävissä olevilla keinoilla. Parhaillaan kauppakeskuskorttelin läheisyydessä tehdään katu- ja vesijohtotöitä.

”Ajatus on, että infra saadaan tehtyä valmiiksi keväällä, joten päättäessään osapuolet pääsevät heti rakentamaan kauppakeskusta.”

Hän pitää myönteisenä merkkinä sitä, että jatkoaikaa on haettu vain puoli vuotta. Tosin tonttikaupan toteutumisen jälkeenkin osapuolilla on mahdollisuus viivästyttää rakennustöiden aloitusta vuoden 2020 huhtikuulle ennen kuin sopimussakot alkavat juosta.

Kauppakeskuksen rakentamista voi vauhdittaa se, että Vantaa on suunnittelemassa kokonaan uutta asuinaluetta kehäradan tuntumaan Kivistön itäpuolelle. Uusi Lapinkylän asema toisi kilometrin päähän asemista yhteensä 45 000 asukasta.

Asukkaat toivovat apteekkia

Nyt neuvoteltu 15 000 neliön kauppakiinteistö ei vielä täytä laaja-alaisen kauppakeskuksen roolia, mutta joitakin erikoisliikkeitä sinne jo sopii odottaa. Vuokraneuvottelut ratkaisevat toteutuksen.

Erityistoiveena alueen asukkailla on apteekki. Lastenvaunujen kanssa perjantaina ulkoilleet Jenni Lehtelä ja Marjo Perälä sanovat, että lapsiperheille apteekki olisi ensiarvoisen tärkeä.

Molemmat ovat hakeneet ruokaostoksiin lisäpalvelua kaupan kotiinkuljetusten kautta.

”Ongelma on se, että ainoa vaihtoehto ruokakuljetuksille on Kartanonkosken Alepa, ja hinnat ovat sen mukaiset”, sanoo Perälä.

Lehtelän perhe on sinnitellyt ilman autoa, mutta Perälä hakee autolla täydennystä Jumbosta ja Espoon Sellosta, joka on hänen työmatkansa varrella.

”Kivistön kauppojen valikoimat ovat kuitenkin rajalliset, ja tietyt lapsiperheiden tavarat loppuvat kesken”, Perälä sanoo.