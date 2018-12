Tapiolan uimahalli aiotaan purkaa – Arvorakennuksen pieleen menneeseen remonttiin upotettiin yhdeksän miljoonaa euroa

Tapiolan uimahalli aiotaan purkaa.

Asia oli esillä maanantaina Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoksessa ja kokouksessa päädyttiin viemään asian valmistelua eteenpäin sellaisella lähtöoletuksella, että uimahalli puretaan ja tilalle rakennetaan uusi halli. Asiasta kertoi Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ja jaoksen puheenjohtaja Tiina Elo (vihr).

”Nykyistä hallia ei ole mahdollista saada kuntoon. Sen korjaaminen olisi uudisrakennusta vastaava työ”, sanoo Isotalo. Se tarkoittaa, että jos nykyisen hallin haluaisi säilyttää ja korjata, olisi se purettava perustuksia myöten.

Uimahalli on ollut suljettuna jo useita vuosia, sillä sen yhdeksän miljoonan arvoinen peruskorjaus ei onnistunut korjaamaan hallin vikoja. Pian vuonna 2005 valmistuneen ja palkitun peruskorjauksen jälkeen kävi ilmi, että altaiden laatat irtoilevat ja osa altaista vuotaa. Halliin tehtiin muutamien miljoonien arvosta korjauksia useana vuonna. Korjaukset eivät kuitenkaan onnistuneet korjaamaan perusongelmia: altaiden vuotamista ja laattojen putoilua.

Tapiolan uimahallia pidetään arkkitehtuurin taidonnäytteenä. Se on suunnitellut arkkitehti Aarne Ervi ja se otettiin käyttöön vuonna 1965.

Veden eristäminen perusongelma

Osa hallin ongelmista liittyy siihen miten halli alun perin on rakennettu, arvelee suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsen Espoon kaupungilta. Näin siis ongelmat laattojen ja altaiden vedenpitävyyden kanssa olisivat olleet olemassa jo alkuperäisessä rakennuksessa.

”Nämä ongelmat ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa ja liittyvät tämän rakennuksen ratkaisuihin, siihen miten se on rakennettu.”

Martinsen huomauttaa, että uimahallit ovat ylipäätään kuluvia rakennuksia, jotka vaativat kovan käytön vuoksi jatkuvaa huoltamista. ”Ei ne ole ikuisia missään. Ei ne pinnat kestä. Yleensä näiden käyttöikä on sellaiset 20-25 vuotta.”

Uimahallin perusongelma on ollut veden eristäminen. Altaan vesi on päässyt altaan betonirakenteisiin ja pilannut ne. Tämän lisäksi halli on myös nykykäyttöön melko epäkäytännöllinen: pukutilat ovat matalat, pisin allas on 25 metriä ja avoimen rakenteen vuoksi yläkerran kahvila- ja aulatilat ovat kärsineet allastilojen kosteudesta.

”On tämä harmillista, sillä se on hieno rakennus ja se kuuluu Tapiolaan, siitä heti tunnistaa, että ollaan Tapiolassa”, Isotalo summaa espoolaiset tunnelmia. Uuden rakennuksen myötä on mahdollista Isotalon mukaan saada hieman enemmän.

”Vaikka sen rakennuksen arkkitehtuuriin usein kiinnitetään huomiota, niin uimista varten se kuitenkin on. Ja tämä vaihtoehto [uusi halli] on mielestäni kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että keksittäisiin nykyiselle rakennukselle jotain uutta käyttöä.”

Arkkitehtuurikilpailu ensi vuoden aikana

Uuteen halliin on tarkoitus saman tien rakentaa 50 metrin rata. Uusi halli olisi siis nykyistä pitempi. Mahdollinen hyppytorni tai hyppyallas tarkentuvat vasta tarvesuunnittelun myötä.

Uusi halli tullaan suunnittelemaan arkkitehtuurikilpailun kautta. Kilpailu on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden aikana. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, olisi uusi uimahalli valmis vuonna 2023.

”Kiinnostaa nähdä, saadaanko tämä nyt sitten nopeasti vai jumiudutaanko valituksiin. Tästä on paljon kyselty, että koska Tapiolassa pääsisi uimaan”, Isotalo sanoo.