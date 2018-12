YIT käynnistää 40 miljoonan euron kohteet Venäjällä

YIT käynnistää Venäjällä kolme uutta asuntokohdetta. Hankkeiden yhteisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.

Lähellä Pietarin keskustaa sijaitsevan Tarmo-nimisen kerrostalokohteen joulukuussa käynnistyvä toinen vaihe käsittää 183 asuntoa, joiden yhteispinta-ala on noin 9000 neliötä. Niiden arvo on lähes 18 miljoonaa euroa. Talo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarmon ensimmäisen vaiheen tapaan myös toisen vaiheen taloon tulee Transformer-asuntoja, joissa asukkaalla on tarpeidensa muuttuessa mahdollisuus muuntaa asunnon pohjaratkaisua valmiiksi suunniteltujen vaihtoehtojen mukaisesti asumisen aikana. Yhteensä Tarmo-hankkeeseen rakennetaan viisi 11-kerroksista taloa, joihin tulee yhteensä yli 800 asuntoa. Alueelle on suunniteltu myös päiväkoti 80 lapselle.

Pietarin esikaupungissa, Pushkinissa, YIT käynnistää Inkeri-nimisen asuinalueen neljännen vaiheen rakentamisen. Neljäs vaihe käsittää neljä 5-kerroksista taloa, joihin tulee yhteensä 245 asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 10500 neliötä. Osa kohteen asunnoista on Transformereita. Kohde sijaitsee historiallisten tsaarinaikaisten palatsien ja puistojen läheisyydessä mutta samalla monipuolisten palveluiden ja hyvien kulkuyhteyksien tuntumassa. Arvoltaan yli 11 miljoonaa euroa oleva neljäs vaihe valmistuu vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Jekaterinburgissa YIT käynnistää Suomen Ranta -nimisen asuinkerrostaloalueen, johon kuuluu viisi 14–25-kerroksista asuinkerrostaloa, joiden yhteispinta-ala on noin 62500 neliömetriä. Asuntojen lisäksi kohteeseen tulee liiketiloja sekä kaksi 300-paikkaista pysäköintilaitosta. Hankkeen kokonaisarvo on noin 67 miljoonaa euroa, ja alueen suunniteltu valmistumisaika on vuonna 2023.

Suomen Ranta rakennetaan vaiheittain. Nyt käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan toinen kahdesta 25-kerroksisesta tornitalosta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvo on noin 11 miljoonaa euroa. Taloon tulee 269 asuntoa, joiden yhteispinta-ala on noin 12200 neliömetriä.

Suomen Ranta on saavutettavuudeltaan erinomainen, julkisen liikenteen asemat, mukaan lukien metroasema, sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Kohde sijaitsee myös hyvien ulkoilumaastojen lähettyvillä Iset-joen rantaraitin tuntumassa. Joen vastakkaisella puolella avautuu noin 70 hehtaarin suuruinen Majakovskin keskuspuisto.