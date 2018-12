YIT myy toimistorakennuksen Vilnassa

Sopimuksen arvo on noin 18 miljoonaa euroa.

Duetto II on 10-kerroksinen, Breeam-sertifioitu toimistorakennus, jossa on A-luokan energiatehokkuus. Rakennuksen vuokrattava pinta-ala on 8300 neliömetriä, ja sen yhteydessä on 200 maanalaista parkkipaikkaa. Rakennus otettiin käyttöön joulukuussa 2018.

Duetto II sijaitsee Vilnan kehätien varrella alueella, jonne YIT on aiemmin toteuttanut samalle omistajalle Duetto I -toimistorakennuksen sekä Grand Office -toimistorakennuksen, hypermarketin ja lukuisia asuintaloja.