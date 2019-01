AVI: Työyhteenliittymä ei voi toimia päätoteuttajana rakennustyömaalla

Työyhteenliittymä on kahden tai useamman elinkeinonharjoittajan muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on ennalta sovitun projektin suorittaminen. Työyhteenliittymä ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaikka sillä on oma y-tunnus ja oma kirjanpito.

Rakennustyömaalla voi olla vain yksi päätoteuttaja kerrallaan.

Päätoteuttajalla on oltava tosiasialliset toimivaltuudet hoitaa päätoteuttajan tehtäviä. Päätoteuttajan on oltava oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jotta se voi tosiasiallisesti vastata myös juridisesti päätoteuttajan tehtävistä.

”Tulkinta on, että työyhteenliittymä ei voi toimia rakennustyömaalla rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisena päätoteuttajana, koska se ei ole oikeushenkilö. Työyhteenliittymän toimiminen päätoteuttajana johtaisi tosiasiallisesti siihen, että siellä olisi useampi kuin yksi päätoteuttaja”, ylitarkastaja Mikko Koivisto sanoo tiedotteessa.

Työyhteenliittymä ei ole myöskään tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja.

Työyhteenliittymän tilaajavastuuvelvoitteista vastaavat työyhteenliittymän osapuolena olevat yritykset yhteisvastuullisesti.

Rakennuttaja valitsee päätoteuttajan

Työyhteenliittymä perustetaan tiettyä hanketta varten ja puretaan hankkeen päätyttyä. Tällaisia työyhteenliittymiä perustetaan toteuttamaan yksittäinen työmaa varsinkin laajoissa rakennuskohteissa, mutta toteutusta on havaittu vuosien mittaan myös pienillä rakennustyömailla, kuten esimerkiksi rivitalotyömailla.

”Työyhteenliittymänä on toteutettu muun muassa Tampereen Ratinan kauppakeskus muutama vuosi sitten. Tällä hetkellä rakenteilla oleva Länsimetron kakkosvaiheen pääsähkönjakelu-urakka toteutetaan työyhteenliittymänä” , Koivisto kertoo.

Tällä hetkellä on monia työyhteenliittymiä, jotka toteuttavat rakennustyömaita. ”Näissä tilanteissa rakennuttajat valitsevat esimerkiksi toisen työyhteenliittymän osapuolista rakennustyön turvallisuudesta annetusta valtioneuvoston asetuksen mukaiseksi päätoteuttajaksi. Tämä on siis rakennuttajan tehtävä toimenpide. Käytännössä nyt käynnissä olevilla työmailla, joissa rakennuttaja on nimennyt päätoteuttajaksi työyhteenliittymän, niin rakennuttajan on vain nimettävä päätoteuttaja uudestaan.”

Tiedotteen mukaan AVIn työsuojelutarkastajat kiinnittävät asiaan huomioita normaaleilla tarkastuksilla. Jos esimerkiksi tapaturmatilanteessa ei ole nimetty sellaista tahoa päätoteuttajaksi, joka voi toimia oikeushenkilönä tai luonnollisena henkilönä, voi työsuojeluviranomainen katsoa, että rakennuttaja toimii itse päätoteuttajana.