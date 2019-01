HOK-Elanto keskittää toimintojaan Pasilan Triplaan

Uusin Triplan Workery-toimistoihin sijoittuva toimija on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto.

HOK-Elanto keskittää palveluita ja toimintoja Pasilaan valmistuvaan Triplaan. Triplan kauppakeskukseen Mall of Triplaan tulee HOK-Elannon myymälöistä Prisma, Alepa ja Emotion sekä kolme uutta ravintolakonseptia. Lisäksi Triplaan sijoittuu S-ryhmän hotelli.

Tiedotteen mukaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen myötä Triplan toimistojen vuokrausaste nousee noin 80 prosenttiin.

”Tripla on valmistuttuaan Helsingin uusi pohjoinen keskusta. Meillä on siellä monipuolista kaupallista toimintaa, joten liiketoiminnan ketjuohjausten ja tukitoimintojen sijoittuminen niiden tuntumaan on loogista. Triplan erinomainen sijainti ja saavutettavuus ovat myös tärkeitä HOK-Elannolle, jonka toimialue kattaa yhdeksän kuntaa Uudellamaalla”, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen sanoo.

HOK-Elanto sijoittuu Workery Westiin eli Triplan keskikorttelin toimistotorniin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä HOK-Elannon päätöksestä tulla Triplaan. Kiinnostus uutta Pasilaa ja Triplan myötä syntyviä palveluita kohtaan kasvaa samaa tahtia rakentamisen etenemisen kanssa”, kertoo Workery-toimistojen hankekehityksestä ja vuokrauksesta vastaava johtaja Tuula Klemetti YIT:stä.

Alkuvuonna 2020 valmistuvissa Triplan Workery-toimistoissa tulee työskentelemään yhteensä noin 5 000 henkeä.