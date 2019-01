Kokonainen kerrostalo vajoaa keskellä Järvenpäätä – Savimaalle rakennettua taloa ei ole paalutettu

Jos Järvenpään keskustassa sijaitsevan kerrostalon lattialle asettaa kuulan, se lähtee vierimään asunnon toiselle seinustalle. Talo kun on painunut toisesta reunastaan pehmeään maahan ja on siksi vinossa.

Vika on ollut taloyhtiön tiedossa jo pitkään.

”Tämä on ollut ikuisuusprojekti. Varmaan 15 vuotta sitten huomattiin, että talo on vino”, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Lassi Paavonkallio.

Taloyhtiö on laskenut, että kaksikerroksisen ja muutoinkin jo huonokuntoisen talon kunnostaminen olisi ollut huomattavan kallista. Halvempaa on purkaa koko rakennus ja rakentaa uutta tilalle.

Nyt taloyhtiö etsii rakennusyhtiötä tai sijoittajaa, joka olisi valmis rakentamaan tontille kaksi uutta taloa. Samalla se odottaa päätöstä kaavamuutoksesta, jotta talon purkaminen voidaan aloittaa.

Kaltevuus ei ainoa ongelma

Osoitteessa Tupalantie 16 sijaitseva kerrostalo on rakennettu vuonna 1964. Paavonkallio uskoo rakennuksen ongelmien juontuvan siitä, että talon rakenteita ei paalutettu rakennusvaiheessa.

”Tämä on savipohjaista seutua, järven laitamaa. Silloin ei vain siihen aikaan ilmeisesti tajuttu, että olisi pitänyt paaluttaa tai muutoin tukea pohja”, Paavonkallio sanoo.

”Tiet ovat myös nykyään eri luokkaa. Ennen siinä meni hiekkatie vieressä, ja nykyään siinä on nelikaistainen tie ja raskasta liikennettä kulkee päivittäin. Sekin on varmaan edesauttanut.”

Taloyhtiö seurasi talon vajoamista vuosittain. Nelisen vuotta sitten havaittiin, että vajoaminen oli vakiintunut, eikä tilannetta ole enää seurattu sittemmin.

Kaltevuus ei ole ollut talon ainoa ongelma. Paavonkallio kertoo vesiongelman vaivanneen taloa riesaksi asti.

”Meidän sisäpihamme on katutason alapuolella, josta on johtunut ikuinen vesiongelma. Hiekkapihaa ei koskaan saatu kuivaksi. Se on nyt ratkaistu uppopumpulla, joka toimii varmaan siihen asti, että talo on elinikänsä lopussa.”

”Tuntui kuin olisi ollut ruotsinlaivalla”

Kaltevuutta ei oikeastaan tavallisesti edes huomannut, sanoo talossa noin vuoden verran asunut Daniye Jokinen. Hän muutti talosta pois joulukuussa. Kun Jokinen ensimmäisen kerran kävi katsomassa asuntoa, hän huomasi kaltevuuden vasta vuokranantajan huomautettua asiasta.

”Muutamat ystävät kuvailivat, että tuntui kuin olisi ollut ruotsinlaivalla, mutta itse en ehkä mitään näin dramaattista huomannut”, Jokinen sanoo.

”Vessanovi ei kyllä pysynyt raollaan, se piti aina olla kiinni tai sepposen selällään.”

Jokinen ei muuttanut kodistaan mielellään. Talon sijainti on erinomainen, ja vain muutamassa minuutissa pääsee kävellen kauppaan ja rautatieasemalle.

Vasta kun vuokranantaja loppusyksystä kertoi, että talo saatettaisiin purkaa ensi vuonna, Jokinen päätti muuttaa.

”Tietyllä tavalla kyllä harmi, että joutui muuttamaan. Vaikka olihan se odotettavissa.”

Kaavaluonnosta valmistellaan

Kun Tupalantien purku- ja rakennusprojekti lopulta valmistuu, maisema Tupalantien ja Postikadun kulmassa muuttuu melkoisesti. Taloyhtiön suunnitelmissa nykyisen kerrostalon tilalle rakennetaan kaksi kahdeksankerroksista taloa.

Aivan pian purkamista ei aloiteta, sillä ensin kaupunginvaltuuston täytyy hyväksyä kaupungin suunnittelema asemakaavan muutos.

Tällä hetkellä valmistellaan vasta kaavaluonnosta, jonka arvioidaan valmistuvan helmi-maaliskuussa, sanoo kaavasuunnittelija Juho Mattila Järvenpään kaupungilta.

Kaavamuutos kuulutettiin vireille viime vuoden huhtikuussa. Vielä tuolloin arvioitiin, että uuden kaavan luonnos olisi nähtävillä jo alkusyksystä 2018. Samassa suunnitelmassa ilmoitettiin tavoitteeksi, että kaavamuutos olisi siirtynyt hyväksymiskäsittelyyn jo tulevana keväänä.

Mattila myöntää, että kaavasuunnittelun varsinainen käynnistyminen on kestänyt odotettua kauemmin. Tilanne on hieman erilainen kuin tavallisesti, koska projektia vetää taloyhtiö eikä esimerkiksi rakennusyhtiö.

Tupalantien taloyhtiö esimerkiksi teettää uuden rakennuksen suunnitelmat, joita on yhteistyössä tarkennettu syksyn mittaan. Tuoreimmat suunnitelmakuvat toimitettiin juuri ennen joululomia, joten kaavaluonnoksen laadinta on siksi kesken.

”Yleensä kaavamuutoksen voi ajatella tehtävän vuodessa, mutta suunnittelukohteesta riippuen voi mennä enemmänkin. Riippuu myös siitä, herättääkö kaavamuutos vastustusta naapurustossa.”

Kun kaavaluonnos on valmis, se menee nähtäville ja kuntalaiset voivat antaa siitä palautetta. Tämän jälkeen tehdään varsinainen kaavaehdotus, joka menee jälleen nähtäväksi ennen hyväksymiskäsittelyjä.

Mattilan mukaan on tällä hetkellä silkkaa ennustamista, milloin rakennus lopulta puretaan. Joka tapauksessa siihen on vielä aikaa.

”Jos kaavaehdotus saadaan syksylle ja kaavamuutos hyväksyttyä ensi vuoden alkupuolella, niin käytännössä (purettaisiin) aikaisintaan kesällä 2020.”

Savimaan paksuudesta ei vielä tietoa

Mattila on tietoinen, että kerrostalo on puutteellisten perustusten vuoksi painunut toisesta päädystä. Sen sijaan hän ei osaa sanoa, kuinka merkittävästi talo on vajonnut maahan.

Maa alueella on kyllä pehmeää. Ja jos uusi talo joskus tulevaisuudessa rakennetaan, sen perustukset paalutetaan.

”Kun ollaan Järvenpäässä Tuusulanjärven läheisyydessä, niin on aika selvää, että savimaata löytyy ja rakennuksia joudutaan paaluttamaan. Savimaan paksuudesta tuolla kohdalla ei ole vielä tietoa.”

Mattila ei lähde edes yleisellä tasolla arvioimaan, kuinka yleistä 60-luvun rakennusten purkaminen on.

”Jokaisella rakennuksella on oma kunto ja sen mukaan tehdään. Ei ole mitenkään mahdotonta, että tänä päivänä 80-luvun rakennuksiakin puretaan.”