Kymiring alkaa olla viittä vaille valmis – MotoGP-tallit ajavat testiajoja jo ensi syksynä ja F1-selvitystyö alkanut

Pääsuoran jälkeistä mutkaa lukuun ottamatta radan pystyi ajamaan kokonaan läpi jo viime kesänä. Viimeistelyvaiheessa radalle tehdään pintakerrokset, kallistukset ja niiden päälle asvaltointi.

”Asvaltoimaan päästään tämän vuoden touko-kesäkuussa”, Kymiringin toimitusjohtaja Markku Pietilä sanoo.

Ratamoottoripyörien MM-sarjaa hallinnoiva Dorna myönsi kesällä 2016 Kymiringille MotoGP:n MM-osakilpailun.

Kilpailun järjestämisestä on viiden vuoden sopimus. Ensimmäinen MM-osakilpailu on aikataulutettu vuodelle 2020, mutta Dorna ei ole sitä vielä vahvistanut.

MotoGP:n tallien on tarkoitus ajaa radalla ensimmäiset testinsä tämän vuoden syyskuussa.

”Testiajon jälkeen saamme lopullisen aikataulun radan käyttöön ottamiselle”, Pietilä sanoo HS:lle.

Radan valmistuminen on viivästynyt rahoituksen vuoksi.

Valtio myönsi veikkausvoittovaroista radan rakentamiskustannuksiin 3,5 miljoonan euron lisämäärärahan ja liikennejärjestelyihin 14 miljoonaa euroa.

Rahoitus toteutui vasta, kun ratayhtiö oli itse kerännyt kymmenen miljoonaa euroa yksityistä rahaa. Osa rahasta tuli pääomasijoituksena, osa lainana.

Ykkösvaiheessaan Kymiringin budjetti on 25 miljoonaa euroa, mikä on varsin vähän, kun sitä vertaa muissa maissa tehtyihin moottoriratoihin.

Pietilän mukaan muita ratahankkeita alhaisempi kustannusarvio selittyy sillä, että kaikki maa-aines on peräisin omalta alueelta.

”Rakentamisessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. Mitään ei ole viety pois, eikä maata ole tuotu tilalle. Se on ollut merkittävä säästö. Kymiring on ensimmäinen rata maailmassa, joka on tehty tällä periaatteella”, Pietilä sanoo.

Rata-alueen katsomot ovat suurelta osalta tilapäisiä rakennelmia. Varikon kohdalla on vielä auki, tuleeko siitä pysyvä vai tilapäinen.

Viemäreissä käytetään alueen omaa vettä. Jätevedelle on puhdistusjärjestelmä. Alueelle tulee parkkipaikkoja, mutta oletuksena on, ettei radalle tulla omilla autoilla, vaan katsojat tuodaan bussikuljetuksilla.

Hankkeen alkuvaiheen selvitykseen ja lupamenettelyyn on käytetty noin neljätoista miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on myönnettyjä ja käyttämättömiä valtion apuja 4,6 miljoonaa euroa, joista 4,1 miljoonaa euroa kohdistuu itse GP-rataan.

Ratayhtiöllä on noin 13 000 kerrosneliön rakennusoikeuksista esisopimus, jonka arvo on noin kuusi miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rata-alueelle on kaavoitettu yli 100 000 kerrosneliötä.

Pietilä ei halua avata vielä tarkasti radan yksityistä rahoitusta. Suomen autourheilun keskusjärjestö AKK ja Suomen Moottoriliitto ovat sitoutuneet hankkeeseen. Vähemmistöosakkaina ovat A. Ahlström Kiinteistöt Oy ja Iitin kunta.

”Monta asiaa on menossa nyt aikaa. Yksittäisistä rahoittajista kerrotaan tarkemmin keväällä”, Pietilä sanoo.

Ilta-Sanomat uutisoi lokakuussa Karjalankannakselle Rautuun suunnitellusta venäläisestä moottoriratahankkeesta. Lehden mukaan sen taustalla on presidentti Vladimir Putinin liikemiesystäviä.

Pelottaako Karjalan ratahanke Iitissä?

”Ei se pelota. Venäjällä on paljon hankkeita, jotka eivät toteudu. En näe, että tapahtumia voidaan jakaa kahteen paikkaan. Dorna luottaa meidän kykyymme järjestää osakilpailut. Meillä on uskottava hanke, jolla on hyvät yhteydet metropolialueille Helsinkiin ja Pietariin”, Pietilä sanoo.

Hänen mukaansa on liikesalaisuus, kuinka paljon Kymiring maksaa Kansainväliselle moottoriliitolle FIM:lle MM-osakilpailun järjestämisestä.

”Kaikella on hintansa. Meidän hinta on kilpailukykyinen.”

AKK Motorsports Oy aikoo selvittää omalta osaltaan Kymiringin soveltumista F1-kisan järjestämiseen.

”Emme pakonomaisesti aja kisan saamista, vaan selvitämme, onko Suomella intressiä, mahdollisuuksia ja perusteltua syytä hakea osakilpailua tulevaisuudessa”, AKK Motorsportsin toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio sanoo.