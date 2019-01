NCC sai 30 miljoonan euron urakan Helsingistä

NCC on valittu korjausrakentajaksi remontoimaan suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen tiloja Helsingin Meilahden sairaala-alueella osoitteessa Haartmaninkatu 1.

NCC:n asiakas on Erikoissijoitusrahasto EQ Hoivakiinteistöt, ja sopimuksen arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Päävuokralainen kohteessa on HUS, mutta rakennus kerää useita alan toimintoja saman katon alle. Uusissa tiloissa ne ovat lähellä muita Meilahdessa sijaitsevia sairaaloita ja toimintoja.

”Rakennus saa nyt lisää elinaikaa ja uuden käyttötarkoituksen peruskorjauksen myötä. Remontoimme samaisen Haartmaninkadulla sijaitsevan rakennuksen 2000-luvun alussa”, NCC:n toimialajohtaja Vesa Ahlroos sanoo tiedotteessa.

Rakennuksen vanhaan osaan tehdään laajat rakenteelliset peruskorjaustyöt, talotekniikka uusitaan täysin ja iv-konehuoneet katolla rakennetaan käytännössä uudelleen. Myös rakennuksen uudemman osan kellaritiloja muutetaan uuteen käyttöön. Tilat valmistuvat alkusyksyllä 2020.

Haartmaninkatu 1:ssä sijaitseva rakennus on valmistunut alun perin vuonna 1951 Työterveyslaitoksen käyttöön.

NCC on aiemmin tehnyt Meilahden alueella Haartman-instituutin remontin sekä rakentanut Kolmiosairaalan ja Työterveyslaitoksen uudisrakennuksen.