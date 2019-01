PTT: Asuntohintojen nousu jatkuu viime vuoden tasolla

Viime vuonna vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan Suomessa 1,2 prosenttia. Tälle vuodelle ennustetaan vastaavaa nousua.

Kiihtynyt talouskasvu on PTT:n mukaan piristänyt asuntomarkkinoita vain tärkeimmissä kasvukeskuksissa. Muissa suurissa kaupungeissa asuntomarkkinoiden kehitys on ollut vaisua.

”Yhä harvempi kaupunki on päässyt kasvu-uralle. Pienempien kaupunkien ja syrjäseutujen asuntomarkkinoihin talouden hyvä vire ei ole tarttunut lainkaan, vaan vanhojen asuntojen hinnat ovat edelleen laskeneet”, PTT toteaa tiedotteessa.

Ero kasvukeskusten ja muiden alueiden asuntomarkkinoilla kasvaa edelleen. Kaupungistuminen kasvattaa asuntojen kysyntää, mikä nostaa hintoja kasvukeskuksissa. Vaikka talouden kasvu alkaa hidastua, myös tulo- ja työllisyyskehitys pysyvät myönteisinä.

Sijoittajille yksiöitä

Kiivas rakentaminen kasvukeskuksissa jatkui viime vuonna. Tarjonnan kasvu onkin PTT:n mukaan suurin syy siihen, että vanhojen asuntojen hinta- ja vuokrakehitys on myös kasvukaupungeissa pysynyt kohtuullisena.

Kasvukeskuksissa yksiöiden hintakehitys on kuitenkin irrallaan muusta markkinasta, koska asuntosijoittaminen on viime vuosina lisääntynyt. Sijoittajien kiinnostus kohdistuu keskeisillä paikoilla sijaitseviin pieniin asuntoihin, joiden vuokraaminen on tarjonnut matalien korkojen aikana vakaata tuottoa.

Suuri osa kasvukeskusten uusista pienistä asunnoista päätyy sijoittajien tai rahastojen omistukseen. Tämä hidastaa samalla vanhojen asuntojen kaupankäyntiä, sillä sijoittajien ostamien uusien asuntojen kaupassa ei synny tavallista asuntokaupan ketjua. Tänä vuonna sijoittajavetoinen kauppa hidastuu hieman, mutta selvää muutosta voidaan odottaa vasta sitten, kun korot kääntyvät nousuun ja vuokratuottojen kasvu hidastuu.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat viime vuonna ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttia. Eniten nousua oli pääkaupunkiseudulla. Tänä vuonna vuokrien ennustetaan nousevan 1,8 prosenttia. Vuokrien nousu siis nopeutuu hieman, mutta pysyy edelleen lähellä viime vuosien tasoa.

Korot ovat jo kääntyneet loivaan nousuun, mutta matala korkotaso tukee edelleen asuntomarkkinoita. Inflaation nopeutuminen painaa asuntokauppaa vasta vähän, koska se on edelleen matalalla tasolla. Kuluttajahintojen ennustetaan nousevan tänä vuonna 1,5 prosenttia.

Vielä tänä vuonna rakentamisessa hätyytellään ennätystasoa, mikä pitää asuntomarkkinoiden kasvun painopisteen uudiskohteissa. Samalla kuitenkin tasoittuvat suurimmat hintapiikit myös kasvukeskusten vanhojen asuntojen markkinoilla.