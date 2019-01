Rakentamisen luottamus selvästi keskimääräistä vahvempaa

Indikaattorin uusin saldoluku on +16, kun joulukuun lukema oli +17. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7, joten luottamus on nyt selvästi tavanomaista vahvempaa.

Tilauskannan luonnehditaan olevan hyvällä tasolla ja myös henkilöstön ennustetaan kasvavan jonkin verran, jos luvuista puhdistetaan normaali kausivaihtelu.

Suomen rakentamisen luottamus oli joulukuussa lähellä EU-maiden keskimääräistä tasoa.