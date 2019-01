SSAB: Raahen masuuni 2 toistaiseksi pysäytetty eilisen tulipalon vuoksi

Teräsyhtiö SSAB:n Raahen-tehtaan masuuni 2:lla syttyi eilen illansuussa tulipalo, jonka syyksi on paljastunut masuunin puhkeaminen, SSAB kertoo tiedotteessaan.

Masuuni 2 on toistaiseksi pysäytetty. SSAB kertoo, että korjaussuunnitelma on laadittu ja korjaustoimet ovat lähteneet liikkeelle. Masuuni 1 on toiminnassa normaalisti.

Eilisessä onnettomuudessa sulaa rautaa oli vuotanut masuunin pesän seinämään puhjenneesta reiästä jonkin verran. Sula rauta oli polttanut valuessaan muun muassa kaapeleita ja vaurioittanut jäähdytysvesikiertoja.