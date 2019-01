Tällainen on uusi omistusasunto, jossa kaikki on karsittu minimiin: ei parveketta, ei ovipostiluukkua – varastokopistakin joutuu pulittamaan erikseen kaksi tai kolme tonnia

Vantaan Hakunilassa Kaskelantiellä on myynnissä kerrostaloasuntoja, joihin ei kuulu perinteistä kellarikomeroa. Komerot kyllä ovat, mutta ne myydään erillisinä osakkeina.

”Jos et tarvitse varastoa, sinun ei tarvitse maksaa siitä”, mainostaa talon rakentanut rakennusyhtiö YIT.

Irtaimistovaraston hinta tässä Vantaan Karpalo -nimisessä uudiskohteessa riippuu sen koosta. Pienin eli 1,3 neliön kokoinen varasto maksaa 1 950 euroa ja suurin eli 2 neliön kokoinen 3 000 euroa.

Karpalo valmistuu helmikuun lopussa, ja siellä on yhteensä 57 asuntoa. Tällä hetkellä myynnissä on vielä 32 asuntoa. Kellarikomeroita on myynnissä 42 kappaletta, mikä tarkoittaa sitä, että ainakin kymmenen osakasta on jättänyt sen ostamatta.

YIT:n johtaja Marko Oinas, miksi ihmeessä kellarikomerot myydään erikseen?

”Olemme havainneet valmistuneissa asuntokohteissa, että jopa puolet kellarikomeroista on tyhjillään. Tästä syystä halusimme kokeilla kellarikomerojen maksullisuutta Vantaan Karpalossa”, Oinas vastaa sähköpostilla työmatkalta.

Karpalon asunnot ovat niin sanottuja YIT:n Smartti-asuntoja, joita markkinoidaan sillä, että asunnossa on ”kompaktit ja fiksut neliöt – tilaa ja rahaa säästyy elämiseen”.

Smartti-asuntojen hintoja on pyritty laskemaan YIT:n mukaan tehokkailla ja toimivilla suunnitteluratkaisuilla.

Karpalossa se tarkoittaa muun muassa sitä, että asunnoissa ei ole parvekkeita vaan ainoastaan ranskalaiset parvekkeet.

Oinas kertoo, että kaikki asukkaat eivät arvosta parvekkeita.

”Tavoitteemme oli, että Vantaan Smartteihin hakeutuu asiakkaita, jotka eivät halua maksaa parvekkeista ylimääräistä”, hän sanoo.

Huoneistoista puuttuvat myös postiluukut. Talossa on Postin pakettiautomaatti­järjestelmä Smartpost.

Oinas sanoo, että paperipostin määrä on vähentynyt niin paljon, että rakentaja katsoi, että asukkaiden on kivempi noutaa postinsa yhteisöllisestä postieteisestä, jossa voi halutessaan vaihtaa muutaman sanan naapureiden kanssa.

Taloyhtiöllä on kahden muun yhtiön kanssa yhteispiha, jossa on saunarakennus. YIT:n mukaan alueelle tulee myös leikkipaikka ja kerhotalo.

Kodeissa on tingitty myös neliöistä. Talossa on yksi neljän huoneen asunto, jossa on 61,5 neliötä. Kolmiot ovat kooltaan 50–53,5 neliötä ja kaksiot 35–47,5 neliötä. Lisäksi talossa on yksiöitä, joiden koot vaihtelevat 26 neliöstä 28,5 neliöön.

Vielä myynnissä olevista yksiöistä halvimman velaton myyntihinta on 130 000 euroa eli tasan 5 000 euroa neliö. Halvimman 35-neliöisen kaksion velaton myyntihinta on 145 500 euroa eli 4 157 euroa neliö.

Ensimmäiset Smartit rakennettiin Vantaalle vuonna 2015. Sen jälkeen YIT on rakentanut niitä Tampereelle, Jyväskylään, Kuopioon, Kirkkonummelle, Ouluun, Lahteen ja Kaarinaan. Yhteensä Smartti-asuntoja on noin tuhat.

Oinas sanoo, että Smartit ovat menneet hyvin kaupaksi, ja että yhtiöllä on uusia kohteita suunnitteilla.

Muissa Smartti-kohteissa kellarikomerot kuuluvat asuntojen hintaan.