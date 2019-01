Tikkurilan uimahalli avautui pitkän remontin jälkeen –”Ensimmäiset uimarit olivat ovella jo ennen kello kuutta”

Vantaan Tikkurilan uimahalli aukesi remontin jälkeen uimareille jälleen tammikuun 2. päivänä. Ovet aukesivat aamukymmeneltä, mutta innokkaimmat uimarit olivat oven takana jo ennen aamukuutta.

”He ajattelivat, että halli aukeaa kuudelta, kuten yleensäkin. Tänään oli kuitenkin poikkeusaikataulu ja halli aukesi vasta aamukymmeneltä”, uimahallin työntekijä Heli Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan moni aamun innokkaimmista uimareista palasi hallille uudestaan kymmenen aikaan.

Talotekniikkaa uusittiin

Tikkurilan uimahalli on ollut muutamia kertoja suljettuna remonttien takia. Kymmenen vuotta sitten uimahallia remontoitiin peräti 1,5 vuoden ajan.

Viimeisin remontti kesti syksyn ajan, kun hallin talotekniikkaa ja pukuhuoneita uusittiin. Nyt uimahallissa on muun muassa täysin uudistetut pukuhuonetilat, suihkuhuoneet ja saunat.

Lisäksi uima-allasosastolle tehtiin pieniä muutoksia: ponnahduslaudat vaihdettiin uusiin ja muun muassa veden virtaamiseen kiinnitettiin uudella tavalla huomiota. Myös talon salaojitukset uusittiin.

Pesutiloja lukuun ottamatta moni muutoksista saattaa jäädä käyttäjiltä huomaamatta, sillä muutoksia on tehty esimerkiksi rakennuksen viemäröintiin,Vantaan kaupungin liikuntapäällikkö Jari Lärka uskoo.

Korjaushankkeen tavoitehinta oli noin 3,6 miljoonaa euroa.

”Käyttöaste on todella kova”

”Talon käyttöaste on todella kova. Sillä on myös ominaispiirteitä, jotka asettavat vaatimuksia: rakennuksen on kestettävä esimerkiksi kosteutta todella hyvin”, myös hallimestari Jaakko Haapala sanoo.

Ja niin se on kestänytkin, Lärka ja Haapala vakuuttavat. Uusimmassa remontissa hallin kuntoa tarkasteltiin ja se vaikutti olevan edelleen voimissaan. ”Porasimme altaan läpi ja otimme koepaloja. Katsoimme, missä kunnossa betoni on ja kaikki vaikutti hyvältä”, Lärka kertoo.

Ensimmäisten tuntien aikana asiakasvirta uimahalliin on ollut tasainen, Korhonen kertoo. Hänen mukaansa asiakkaat ovat kaivanneet omaan kotihalliin uimaan.

”Kassalla on ollut jatkuvasti väkeä. Uutta hallia on kehuttu kovasti”, Korhonen iloitsee.