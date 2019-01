Yritys perusti päiväkodin teollisuusalueen varastoon Lauttasaaressa – Ilman rakennuslupaa

Helsinkiläinen päiväkotiketju hakee jälkikäteen tilapäistä rakennuslupaa päiväkodille. Päiväkoti sijaitsee asemakaavassa varastoksi määritellyssä rakennuksessa teollisuusalueella, osittain maan alla kellaritiloissa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee asiaa kokouksessaan perjantaina. Virkamiesten esitys on, että lupaa muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta tilapäisesti ei anneta.

Erikoiseksi tapauksen tekee se, että päiväkoti on oikeasti toiminut Lauttasaaressa Vattuniemenkadulla elokuusta lähtien ja päiväkoti on aiemmin saanut myös käynnistämistukea kaupungilta viime vuonna. Tiloja on myös jo remontoitu viime kesänä.

Päiväkoti on nimeltään Vattu2 ja se on osa yksityistä Ankkalampi-ketjua. Kaksikielistä varhaiskasvatusta tarjoavalla ketjulla on useita toimipisteitä Helsingissä, Lauttasaaressakin sillä on ennestään isompi yksikkö toisaalla.

”Tilat ovat viihtyisät ja kunnossa”

Vattuniemenkadun päiväkoti on mitoitettu 26 lapselle, jotka ovat 1–6-vuotiaita. Ketjun toimitusjohtaja Heidi Ruhanen sanoo, että hänelle on tullut yllätyksenä, että päiväkodin toiminta tiloissa uhkaa loppua kaavoitukseen liittyvään päätökseen.

”Tilat ovat viihtyisät ja kunnossa. Ne on myös tarkastettu ja hyväksytty käyttöön viime vuonna. Meidän näkemyksemme mukaan tässä on kyse eniten siitä, että kaavoittaja ei pidä sijaintia teollisuusalueella sopivana.”

Ruhanen sanoo, että Lauttasaari on kasvava ja nopeasti muuttuva kaupunginosa, hänen tietojensa mukaan lähistöllä on hyväksytty muutoksia kaavaan useissa muissa tiloissa aiemmin. Hän kertoo, että kesän remontissa esimerkiksi muokattiin ryhmätiloista ja sanitettitiloista päiväkodille sopivia ja tarkastettiin tilojen olevan ilmanvaihdon ja paloturvallisuuden puolesta kunnossa.

Päiväkodin vanhemmat ovat myös kirjoittaneet vetoomuksen, jossa he toivovat päiväkodin säilyttämistä. Ruhasen mukaan vanhemmat ovat pitäneet esimerkiksi päiväkodin takapihaa rauhallisena ja kulkureittiä päiväkotiin turvallisena.

Päiväkodin kotisivuilla kerrotaan, että alle kolmevuotiaat ulkoilevat päiväkodin omalla pienellä pihalla, isommat läheisessä leikkipuistossa. Myös retkiä luvataan tehdä paljon.

Jos poliitikot päättävät olla myöntämättä rakennuslupaa, Ankkalampi-ketju alkaa etsiä toista tilaa päiväkodille.

Virkamiehet: Paikka ei sovellu päiväkodille

Rakennus on valmistunut 60-luvun alussa ja ollut tätä ennen varastona. Viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä kaikkea tiloissa on tänä aikana varastoitu.

Asemakaavoituksesta vastaavat virkamiehet pitävät paikkaa keskellä teollisuusaluetta sopimattomana päiväkodille. Tiloja ei myöskään pidetä paloturvallisuuden kannalta riittävän hyvinä.

Päiväkotiketju on remontissa esimerkiksi jakanut tilaa palo-osastoihin. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen. Tilat tarkastaneen palokonsultin lausunnon mukaan sekä osastoinnissa että paloturvallisuudessa muutenkin on puutteita.

Virkamiehet toteavat myös, että rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu 1970-luvulla sillä oletuksella, että tila säilyy varastona.

Lauttasaaressa sekä päiväkodit että koulut ovat pitkään olleet täynnä, vaikka alueella on myös paljon yksityisiä toimijoita.

Rakenteilla on 250-paikkainen kunnallinen päiväkoti ja ensi vuonna valmistuvan ala-asteen yhteyteen on myös tulossa päiväkotitilaa.