Bonava käynnistää kahden kerrostalon yhtiön rakentamisen Tikkurilassa

Vantaan Helmililja viimeistelee yli 300 Bonava-asunnon Kultarikonpuiston korttelin. Kortteli muodostuu yhteensä kuudesta uudesta taloyhtiöstä, joissa on niin omistus- kuin vuokra-asuntojakin. Korttelissa on nyt valmiina vajaat parisataa asuntoa. Vantaan Helmililjan uusien asuntojen ja samalla koko korttelin on määrä valmistua syksyllä 2020.

Kortteli valmistuu rauhallisen pientaloalueen kupeeseen ja Tikkurilan keskustan palvelujen läheisyyteen.