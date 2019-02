Helsinki lopettaa päihteettömän päivätoiminnan yksikkönsä Töölön virastotalossa – syynä vakavat sisäilmaongelmat

Helsinki on päättänyt lopettaa Mechelininkadulla Töölön virastotalossa sijaitsevan päihteettömän päivätoiminnan yksikön Vesterin toiminnan helmikuun lopussa. Syynä ovat Aallon mukaan vakavat sisäilmaongelmat.

”Olemme päättäneet Vesterin lopettamisesta, koska Mechelininkadun tiloissa on sisäilmaongelmia, joita ei ole saatu korjattua. Henkilökunta on oireillut siinä määrin, että toiminnot on päätetty siirtää muualle”, Aalto kertoo.

Vesteri sijaitsee osoitteessa Mechelininkatu 46. Helsingin kaupungin ylläpitoyksikön päällikkö Pasi Lönnberg kertoi torstai-iltana HS:lle olevansa täysin tietämätön Aallon mainitsemista sisäilmaongelmista.

”Tämä asia tulee minulle ihan yllätyksenä, vaikka kyllä nämä asiat ovat sellaisia, joista minulla pitäisi olla tieto”, Lönnberg kertoo HS:lle puhelimitse.

Hän kertoo kutsuneensa kaupungin sisäilma-asiantuntijat koolle perjantaiaamuksi. Tätä ennen Lönnberg ei halua kommentoida talon tilannetta enempää. ”Katsomme aamulla laajemmin, mistä on kyse”, hän sanoo.

Virastotalo valmistui 1960-luvulla

Töölön virastotalo on kaupungin omistama kiinteistö. Se on valmistunut 1960-luvulla. Pasi Lönnberg ei osannut torstaina tarkentaa, millaista kaupungin toimintaa virastotalossa tällä hetkellä on Vesterin lisäksi.

Kiinteistössä on Postin konttori osoitteessa Linnankoskenkatu 14. HS ei torstai-iltana tavoittanut Postin edustajia kommentoimaan, suljetaanko Posti Vesterin lailla.

Kohtaamispaikka Vesteri on toinen Helsingin kahdesta päihteettömän päivätoiminnan yksiköstä.

Toinen ja Vesterin sulkemisen jälkeen ainoa yksikkö on Villa Sture Sturenkadulla. Vesterin toimintoja tullaan liittämään Villa Sturen toimintaan ja osaksi toimintoja siirretään Auroran sairaalaan.

Helsingin päihdepalvelujen yksikön päällikön Mari Aallon mukaan Vesterin kävijämäärä on vähentynyt kaikkien muiden päihdepalvelujen siirryttyä pois Mechelininkadulta