ICons kehitti paikannusteknologiaa ja selvitti työmaiden hukkaa

Rakennustyömaiden tuottavuusongelmaa on puitu Suomessa pitkään. Syytkin ovat tiedossa: aina ei ole mestaa tehdä silloin kun pitäisi, eikä kaikki aina löydy sieltä mistä pitäisi. Hyvin johdettu työmaa on välttänyt näitä pulmia järjestelmällisellä toiminnalla ja pitämällä ”paikat kunnossa”.

Suurilla työmailla on kuitenkin niin paljon toimijoita, ettei pelkkä hyvä johtaminen takaa turhalta odottelulta ja muulta hukka-ajalta välttymistä.

”Rakennustyömailla on täydet mahdollisuudet nostaa tehokasta mestalla työskentelyä. Nykyään mestallaoloaika on tutkimustemme mukaan 25–35 prosenttia työajasta, ja tästäkin vain noin puolet on arvoa nostavaa työskentelyä mestalla. Nykyteknologiaa hyödyntämällä ja johtamista edelleen kehittämällä on realistinen tavoite nostaa mestallaoloaika 50 prosenttiin eli lähelle esimerkiksi hyttitehtaalla laskemaamme 60 prosenttia”, kertoo Aalto-yliopiston rakentamistalouden professori Olli Seppänen.

Käynnissä olevassa laajassa Building 2030 -tutkimusohjelmassa Seppäsen ja yhteensä 16 yrityksen konsortion tavoitteena on nostaa rakennusalan tuottavuutta. Olennainen teknologinen perusta tämän mahdollistamiseksi tuli luoduksi syksyllä päättyneessä, Tekesin rahoittamassa iCons-sisäpaikannusprojektissa, johon osallistuivat kansainvälisen tutkijatiimin lisäksi Fira, Skanska, YIT, Carina Solutions ja Kiilto sekä softayritykset Trimble, eRent, Visma Software ja teleoperaattori Elisa.

Uutta anturiteknologiaa

Start up -yrittäjätaustaisena professorina Olli Seppäselle oli luontevaa koota iCons-tutkijatiiminsä ennakkoluulottomalla, tieteenalojen raja-aidat ylittävällä tavalla. Kännykkäteollisuustaustaisen, Iranista Suomeen kahdeksan vuotta sitten muuttaneen Behnam Badihin tehtäväksi tuli huolehtia paikannuslaitteiston prototyypin kehittämisestä. Kiinasta kaksi vuotta sitten Otaniemeen saapunut Jianyu Zhao puolestaan oli jo aiemmin perehtynyt syvällisesti big datan analysointiin.

Prototyyppi perustui langattomaan Bluetooth-tiedonsiirtotekniikkaan: työntekijään, materiaaliin tai kalustoon kiinnitettäviin antureihin ja enintään muutaman metrin päässä kustakin anturista sijaitseviin vastaanottimiin. Ideana oli, että kaikissa seurantakohteissa on kiinnitettynä yksi anturi ja että yksi vastaanotin kokoaa tietoa kaikista riittävän lähellä sijaitsevista antureista.

Prototyyppi toimi, mutta se ei vielä ollut täysin käyttökelpoinen työmaiden tarpeita ajatellen muun muassa siksi, että prototyypin vastaanotin tarvitsi verkkovirtaa, mitä ei läheskään aina ollut järjestettävissä jokaiseen vastaanottimen sijaintipaikkaan. Sittemmin Visma Software on hyödyntänyt projektin tuloksia ja kehittänyt oman teknologian.

”Kehitimme version, joka perustuu ajatukseen, että lähes kaikilla työntekijöillä on mukanaan älykännykkä, jonka avulla ’anturoidun’ työntekijän sekä tämän kulloisessakin mestassa olevien, niin ikään anturoitujen materiaalien ja kaluston paikannus onnistuu. Edelleen jäi kuitenkin ratkaisematta ongelma, joka syntyy siitä, ettei pääurakoitsija voi vaatia ainakaan aliurakoitsijoitaan käyttämään älykännykkää”, kertoo Visma Softwaren tuotekehitysjohtaja Pekka Kinnunen.

Havaitut kehittämistarpeet johtivat siihen, että nyt Vismalla on valmiina mainitun ongelman ratkaissut versio.

”Nokiataustaisten insinöörien kautta löytyi ratkaisu, jossa kaikki työmaan anturit muodostavat keskenään kommunikoivan verkon, joka ei ole riippuvainen nettiyhteyksistä. Tämän kommunikoinnin tuloksena paikannusjärjestelmään syöttyy täsmällistä reaaliaikaista tietoa sekä materiaalien ja kaluston että ihmisten kulloisestakin sijainnista. Tämä versio näyttää jo vastaavan työmaiden todellisia tarpeita”, Kinnunen sanoo.

Hukka on huonon tuottavuuden juurisyy

Nyt kun käytettävissä on toimivaa, riittävän pitkälle kehitettyä teknologiaa, työmaiden tuottavuuden parantamiselle on entistä paremmat edellytykset.

”Samalla organisaatioiden on oltava valmiita kehittymään teknologian mahdollistamaan suuntaan. Itse asiassa kyse ei ole niinkään entistä tarkemmasta valvonnasta, vaan siitä, että kukin työntekijä pääsee tekemään ammattitaitonsa mukaista työtä entistä sujuvammin”, Olli Seppänen toteaa.

Hän korostaa, että paikannusteknologia mahdollistaa kaluston ja materiaalien automaattisen löydettävyyden.

”Kaluston käyttöaste nousee. Ja kenenkään ei tarvitse joutua tilanteeseen, jossa aikaa tuhraantuu etsiskelyyn. Kyse on myös turvallisuudesta: paikannusteknologian ansiosta oikea kone löytyy vaivatta, ja houkutus käyttää hollilla olevaa vääräntyyppistä konetta vähenee”, Seppänen pohtii.

Hänen oman pitkäjänteisen tutkimustyönsä näkökulmasta sisäpaikannusjärjestelmän kehittäminen on vain osa laajaa, tuottavuuden parantamiseen tähtäävää työtä. iConsin tärkeä tulos oli toimivan teknologian kehittäminen, mutta samalla projekti vahvisti Seppäsen näkemystä siitä, että hukka kaikkine osatekijöineen on huonon tuottavuuden tärkein juurisyy.

”Mestallaoloaikaa lisäämällä tuottavuutta saa paremmaksi. Vielä on kuitenkin selvitettävä, miten hukkaa voidaan havaita yhdistämällä tietoa kalustosta, materiaalista ja työvoimasta. Ja kaikkein tärkeintä tuottavuuden parantamisessakin on lopulta ihmisten töiden helpottaminen. Se mahdollistaa sekä työntekijän ansioiden että koko työmaan talouden parantamisen”, Seppänen sanoo.