Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa tiedonkulun työmaalla

Kosteusongelmat rapauttavat rakennusalan mainetta. Ei siis ihme, että kosteudenhallintakoordinaattorit on otettu työmailla ilolla vastaan. A-Insinöörien projektipäällikkö Joonas Sihvo on yksi heistä.

”Työ on sekä haastavaa että palkitsevaa. Lopputulokseen vaikuttaa monia riskitekijöitä, joita pitää punnita. Jo yksin betonin kuivumiseen vaikuttavat monet tekijät, ja se on vasta yksi monista kosteusriskeistä.”

”Tämä on uusi ja kehittyvä ala, jossa tapahtuu koko ajan. On palkitsevaa, että pääsen tekemään tärkeää työtä, jolla ehkäistään kosteus- ja sisäilmaongelmia koko rakennuksen elinkaaren ajan”, Sihvo punnitsee haasteita ja työniloa tuottavia asioita.

Viestintä avainasemassa

Tiedonkulku osapuolten välillä on Sihvon mukaan kosteudenhallinnan tärkein kehittämiskohde.

”Tiedonkulussa on usein isoja ongelmia. Toteuttajien tieto paremmista ratkaisuista ei aina saavuta suunnittelijoita. Toinen esimerkki on rakentamisen ja käytön aikana huomatut vesivahingot. Tieto niistä ei aina siirry ajoissa niille, joiden tulisi asiasta tietää.”

Viestintää tehostetaan säännöllisillä kosteudenhallinnan työpajoilla, joihin osallistuvat kaikki rakennushankkeen osapuolet suunnittelijoista ja toteuttajista omistajiin ja käyttäjiin asti. Työpajoissa käydään läpi kosteudenhallinnan riskit, ne kirjataan ja tieto riskeistä kuljetetaan mukana koko rakennushankkeen ajan aina rakennuksen luovuttamiseen saakka.

Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa luovutus- ja perehdyttämisvaiheessa, että tieto kosteusriskeistä ja niiden hallitsemiseksi tehdyistä toimenpiteistä siirtyvät kiinteistön käyttäjille.

Mikä kosteudenhallinta- koordinaattori? Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämä ja tämän edustaja rakennushankkeen kosteudenhallinnassa.

Huolehtii, että kosteusriskit hallitaan ja poistetaan suunnittelusta toteutukseen.

Pätevyys arvioidaan hankekohtaisesti.

Tehtäväkuvaus perustuu 1.1.2018 voimaan tulleeseen ympäristöministeriön asetukseen 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, jossa määritellään muun muassa rakennushankkeiden kosteudenhallintaselvitysten sisältö ja kosteudenhallinnan valvontavelvoite.

”Tehtäväni on luoda edellytykset hyvälle yhteispelille niin, että osapuolten on helppo olla mukana jakamassa tietoa. Kosteudenhallinnan laatutavoitteisiin ei päästä, jos kaikki eivät ole sitä edistämässä.”

Voiko kosteudenhallinnassa onnistuminen olla tulevaisuudessa yksi rakennushankkeen onnistumisen mittari?

”Kosteudenhallintakoordinaattorit ja urakoitsijat kehittävät tällä hetkellä kosteudenhallinnan mittareita ja indeksejä. Tavoitteena on saada kosteudenhallintaan käyttöön samankaltainen menetelmä kuin työturvallisuudessa käytettävä TR-mittaus”, Sihvo kertoo.

Alusta saakka mukaan

Sihvo on tehnyt rakennesuunnittelutöitä A-Insinööreillä vuodesta 2012. Hän on osallistunut lukuisten vaativien hankkeiden, kuten Lapinlahden sairaalan ja Helsingin keskuspelastusaseman saneerauksen suunnitteluun. Tällä hetkellä isoin työn alla oleva kosteudenhallintakohde on Meilahden sairaalan rinnalle nouseva Siltasairaala Helsingissä. Lisäksi kosteudenhallinnan osalta työn alla on useita kerrostalokohteita ja julkisia rakennuksia.

”Kosteudenhallintakoordinaattoria tarvitaan hankkeissa eri vaiheissa. Riippuu muun muassa hankkeen vaativuudesta ja laajuudesta sekä osapuolten osaamisesta, missä vaiheessa ulkopuolista koordinaattoria käytetään. Toisissa hankkeissa työ rajoittuu suunnitteluvaiheeseen ja toisissa se alkaa vastaa sen jälkeen.”

Kosteudenhallintakoordinaattorilla piisaa isoissa hankkeissa työsarkaa vuosia, aina rakennukseen käyttöönottoon saakka ja tarvittaessa pidemmällekin.

”Tarkoitus on laajentaa kosteudenhallintaa takuuajan tarkastuksiin ja korjauksiin. Kosteudenhallinnalla on varmasti jatkossa rooli myös rakennuksen käytön aikana, sillä kosteusongelmien syntyminen ei rajoitu suunnitteluun ja rakentamiseen. Käytönaikaista dataa voidaan hyödyntää kiinteistön huoltokirjassa ja kiinteistöomaisuuden hallinnassa.”

Kosteudenhallintakoordinaattori osallistuu rakennushankkeeseen keskimäärin muutamana päivänä kuukaudessa hankkeen suunnittelusta luovutukseen. Työmäärä riippuu paljon muun muassa rakenneratkaisuista ja laatutavoitteista. Niinpä myös kosteudenhallintakoordinaattorin tuottama lisäkustannus vaihtelee.

Nopeaa kehitystä

Jokaisella on oma polkunsa kosteudenhallintakoordinaattoriksi. Niin on myös Sihvolla.

”Tein diplomityöni rakennusfysikaalisen suunnittelun laadunhallinnasta. Kehitimme samoihin aikoihin täällä talon sisällä näitä palveluja. Seuraan alaa aktiivisesti. Näyttää siltä, että siirryn hiljalleen päätoimiseksi kosteudenhallintakoordinaattoriksi.”

A-Insinööreillä on kymmenkunta kosteudenhallinnan problematiikkaan eri näkökulmista perehtynyttä asiantuntijaa. Teknologiavastaavana Sihvo kehittää yhdessä tämän asiantuntijaverkoston kanssa osaamista ja hyviä toimintatapoja kosteudenhallintaan.

”Tietomallin hyödyntäminen rakennuksissa olevan kosteuden seurannassa sekä kiinteistön rakennus- että käyttövaiheessa on iso asia. Anturiteknologia ja olosuhteiden seurannan linkittäminen rakennuksesta saatavaan muuhun tietoon on toinen kehittyvä alue.”

Teknologia ei kuitenkaan ole kosteudenhallinnan Graalin malja. Toimintatavat suunnittelussa, työmailla ja kiinteistöjen ylläpidossa ratkaisevat, onnistutaanko kosteudenhallinnassa vai ei.

Uutta alalla

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimuksia ja vaadittavaa koulutusta ei ole määritelty tarkasti, vaan ne arvioidaan hankekohtaisesti. Vaatimukset vastaavat yleensä hankkeen työnjohtajan, rakennusfysikaalisen suunnittelijan tai rakennustöiden valvojan pätevyysvaatimuksia. Henkilön kelpoisuus osoitetaan soveltuvalla koulutuksella ja kokemuksella. Rakennushankkeeseen ryhtyvä arvioi koordinaattorin kelpoisuuden.

Minkälainen kosteudenhallinnan osaamisen tarjonta on?

”Ala on hyvin nuori, ja käytännöt alkavat vasta muotoutua. Hankkeet ovat hyvin erilaisia, ja niissä tarvitaan myös kosteudenhallintaan hyvinkin erilaista asiantuntemusta.”

Ensimmäiset kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin räätälöidyn kurssin suorittaneet henkilöt valmistuvat tämän vuoden aikana. Koulutusta tarjoavat muun muassa Rateko ja Työtehoseura.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä ulkoistetaan usein rakennuttajan tai rakennesuunnittelijan organisaatiolle tai kokonaan ulkopuoliselle konsultille. Omaperusteisessa tuotannossa kosteudenhallintakoordinaattori voi kuulua rakennushankkeeseen ryhtyvän omaan organisaatioon.

Rakennusliikkeet ovat viime aikoina alkaneet käyttää kosteudenhallintakoordinaattoreita hankkeissaan. Jos hankkeen tilaaja on muu kuin urakoitsija, niin silloin nimetään useimmin urakoitsijasta riippumaton koordinaattori.

Kuinka vaikeaa osaamista on myydä rakennusliikkeelle?

”Koko ajan helpompaa. Nyt kun tehtävä on ollut jonkin aikaa pakollinen, on huomattu, että sen ulkoistaminenkin on mahdollista ja jopa järkevää. Lisäähän se myös kosteudenhallinnan uskottavuutta, että tekijä on ulkopuolinen”, Sihvo sanoo.