Saksalainen kehittäjä ennakoi jättimuutoksia rakentamiseen

Saksalainen tunnettu arkkitehti ja rakennusinsinööri Werner Sobek on erikoistunut energian- ja materiaalinkäytön minimoimiseen. Kevytrakentamisen professorina Ilek-instituutissa Stuttgartin yliopistossa työskentelevä Sobek toimii lisäksi eri puolilla maailmaa muiden arkkitehtien neuvonantajana suurhankkeiden kantavissa rakenteissa ja julkisivuissa.

Sobek on myös kehittänyt Triple Zero -passiivitalon. Se tuottaa enemmän energiaa kuin tarvitsee ja toimii ilman fossiilista energiaa, CO2-päästöjä ja rakennusjätettä.

Hän peräänkuuluttaa rakennusta kokonaistuotteena. Sobek näkee rakennuksen osana asutuskeskuksia ja niiden rakenteita, kuten huolto- ja liikennejärjestelmiä, samoin kuin osana rakennusmateriaalien tuotantoa ja kierrätystä sekä energiantuotantoa. Sobekin tavoitteena on alan kiertotalouden ja energiaomavaraisuuden kehittäminen.

Tästä näkökulmasta on Sobekin mukaan jätetty vähälle huomiolle alaa jatkossa ravistelevia ilmiöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi raaka-aineiden tarjonnan niukentuminen ja kallistuminen sekä maailman väestönkasvu.

”Meidän on kyettävä vähentämään materiaalien kulutusta, mutta silti rakentamaan useammille ihmisille.”

Haasteita ja harhaluuloja

Tulevaisuuden rakentamisen haasteista selviäminen vaatii hänen mukaansa jättimäisiä voimanponnistuksia. Tarvitaan myös vakavaa keskustelua, jossa nähdään ja tunnustetaan tosiasioita ja asiayhteyksiä. Toiveikkaasti ilmaistuna: ”Ehkäpä vain hyvin toimivia poikkitieteellisiä tiimejä”.

Sobekin mielestä rakennusten energiatehokkuus ja massiivinen lämmöneristys eivät ole kaikkein tärkein tavoite, saati kaikkien ongelmien ratkaisu. Varsinkin kun tavanomaisilla eristysmateriaaleilla ja niiden kiinnittämiseen käytetyillä liimoilla tuotetaan pidemmällä tähtäimellä suuria määriä ongelmajätettä.

On myös olennaista, ettei energiankulutuksen arviota jätetä vain rakennuksen asuin- tai muuhun käyttöön. Silloin ulkopuolelle jäisi itse rakentaminen ja sen edellytysten, kuten raaka-aineiden ja materiaalien tuotanto eli yli puolet käytetystä kokonaisenergiasta niin sanottuna harmaana energiana. Samoin huomioimatta jäisivät purkuvaiheen ja kierrätyksen energiankulutus.

Energiankulutus on nyt ongelma, mitä sen ei Sobekin mukaan kuitenkaan tarvitsisi olla. Varsinainen ongelma on siinä, että poltamme ilmastolle tuhoisissa mittasuhteissa fossiilisia energiankantajia energian saamiseksi. Sobek panee toivonsa suureen transformaatioon eli siirtymiseen uusiutuvaan energiaan, kuten riittävästi tarjolla olevaan aurinkoenergiaan. Hän kuitenkin korostaa, ettei siihen ole enää liiemmälti aikaa.

Materiaalien säästöä ja kierrätystä

Varsinaisiin ongelmiin rakennusalalla kuuluu myös monien sen tarvitsemien raaka-aineiden, kuten sinkin, tinan ja kuparin, kallistuminen ja saatavuuden vaikeutuminen. Kuparin hinta on on kolminkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana, eli jo ennen sähköautojen vaikutusta. Monia materiaaleja ei tulla enää saamaan kohtuuhinnalla alan käyttöön, ennakoi Sobek.

Suomalaisittain kiinnostavaan kysymykseen puusta rakentamisen raaka-aineena, joka sitoo CO2-päästöjä, on kevyt ja voidaan kierrättää, Sobek ei vastaa innostuneesti. Sen käyttö esimerkiksi liimapuina on ongelmallista. Hänen mielestään puu on ideaalinen rakennusaine vain rajoitetusti, ja globaaliin rakennusaineksen tarpeeseen sitä ei tule olemaan saatavissa riittävästi.

”Meidän on viipymättä mietittävä, miten me vähemmillä ja uudenlaisilla rakennusaineilla voimme mahdollistaa yhä useammille ihmisille kunnollisen rakennetun ympäristön”, Sobek toteaa.

Hänen kevytrakentamisen Ilek-laitoksellaan kehitetään vaihtoehtoisia ja kierrätyskelpoisia materiaaleja, joista tunnetuimpia on normaalia puolta kevyempi huokoistettu betoni (Gradientenbeton).

Energiaa voidaan myös säästää, kun käytettyjä rakennusmateriaaleja kierrätetään. Alalla ei ole kuitenkaan selvää käsitystä, mitä on kierrättäminen. Se voidaan sekoittaa jätehuoltoon tai kaivosonkaloiden täyttöön. Eikä alalla ole alustavastikaan määritelty tai velvoitettu, miten suuri osa käytetystä rakennusmateriaalista tulisi olla kierrätyskelpoista, pahoittelee Sobek.

Malliksi autoteollisuus

”Meidän on rakennettava toisin. Ja vähemmällä enemmän”, tiivistää Sobek.

Rakennusteknisesti tämä edellyttää teollista rakentamista, jossa hänellä on mallina autoteollisuus. Tuotantohallissa voidaan työskennellä tehokkaammin, täsmällisemmin ja puhtaammin kuin rakennustyömaalla, säätilasta tai satunnaisista työolosuhteista riippumatta.

Sobek alkoi teollisesti monistaa kehittämiään prototyyppejä vuonna 2016 perustetun AH Aktivhaus -yrityksen kautta. Nämä talot on tuotettava mahdollisimman vähillä materiaaleilla, niiden on kyettävä tuottamaan enemmän energiaa kuin ne tarvitsevat ja niiden on oltava täysin kierrätettävissä. Taloelementtien on myös mahdollistettava yksilölliset muotoilu- ja ulkonäköratkaisut. Talojen tehokkaaseen tuotantoon kehitettiin uusi yhtenäisliitosten periaate.

Yritys kykenee toimittamaan talot 12 viikossa tilauksesta muuttovalmiina. Ne ovat pitkälle kehitettyjä älytaloja, jotka muun muassa kommunikoivat ja toimivat yhteistyössä sähköauton kanssa ja säätelevät lämpöä ja valaistusta vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Aktivhausin edullisimmassa sarjatuotannossa talon neliöhinnaksi tulee 1650 euroa. Toisessa, korkealuokkaisemmassa sarjassa neliöhinnat ovat 3000–4000 euroa. Kolmannessa luksusluokan sarjassa ei ole hintakattoa.

Tavoitteena valmistaa älytaloja teollisen tehokkaasti

Rakennusalan saksalainen Pelle Peloton, Werner Sobek on kehittänyt maailman ensimmäisen Triple Zero -periaatetta täysin toteuttavan passiivitalon. Se tuottaa itse enemmän energiaa kuin tarvitsee ja tulee toimeen ilman fossiilista energiaa, CO2-päästöjä ja rakennusjätettä.

Professori Sobek ei ole vain keksijä ja tutkija Ilek-insituutissa Stuttgartin yliopistossa, vaan myös yrittäjä. Hän tähtää paitsi ekologisiin myös markkinakelpoisiin ratkaisuihin ja tuottaa itse teollisesti älykkäitä ”aktiivitaloja”.

Talojen valmistuksesta vastaa hänen yritysryppääseensä vuonna 2015 lisätty AH Aktivhaus. Yhtenä yhtiökumppanina siinä on varsinkin ruuvitulpista tunnetun ja rakennusalan tarpeita innovatiivisesti kehittäneen Fischerwerkin omistaja Klaus Fischer.

Uusimpia hankkeita on Sveitsissä Dübendorfissa viime vuonna avattu kokeellinen tutkimustalo Nest, jossa tutkitaan kierrätyskelpoisia rakennusmateriaaleja. Talon rakennusaineet palautetaan purkuvaiheessa kiertoon, alan uusiin hankkeisiin tai kompostoitaviksi.

Sobekin erikoisalana on myös jättihankkeiden ulkoseinien, teräsrakenteiden ja lujuuden suunnittelu. Yhteistyöhankkeita on ollut muun muassa arkkitehti Ben Berkelin kanssa Stuttgartin Mercedes-Benz-museo ja Dubain Wasl Tower sekä Helmut Jahnin kanssa Berliinin Sony Center ja Bangkokin Suvarnabhumin lentokenttärakennus.

Sobekin haasteet ovat globaaleja ja toimintakenttä kansainvälinen. Päämaja on Stuttgartissa, mutta toimipisteitä ja 300 työntekijää on ympäri maailmaa, muun muassa Buenos Airesissa, Dubaissa, Istanbulissa, Lontoossa, Moskovassa ja New Yorkissa.