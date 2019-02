SRV sai 25 miljoonan euron allianssiurakan Helsingistä

Hankkeen kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa, ja se käsittää nykyisten koulurakennusten purkamisen ja samalle tontille sijoittuvan koulun uudisrakennuksen rakentamisen. Koulu toteutetaan kärkihankeallianssina.

Hankkeen toteutus käynnistyy heinäkuussa 2019 vanhan koulun purkutöillä. Uusi koulurakennus valmistuu arviolta kesäkuussa 2021, ja oppilaat aloittavat koulunkäynnin uusissa tiloissa elokuussa 2021 uuden lukuvuoden käynnistyessä. Koulu toimii väistötiloissa rakentamisen ajan.

”Suomalais-venäläinen koulu on yksi valtion ylläpitämistä kielikouluista. Koulun uudistamista on selvitetty useita vuosia, ja yksi syy on ollut sisäilmaongelma. On erittäin tärkeää, että saamme koululle uudisrakennuksen purettavan koulun paikalle ja koulun oppilaat sekä henkilökunta pääsevät nauttimaan uusista, turvallista, terveellisistä ja viihtyisistä koulutiloista”, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi sanoo SRV:n tiedotteessa.

Uusi koulurakennus tulee tarjoamaan Suomalais-venäläisen koulun noin 700 oppilaalle monimuotoista oppimista tukevan, modernin ja laadukkaan oppimisympäristön. Kaikki oppimisalueet perustuvat monitila-ajatteluun. L-kirjaimen muotoinen ja noin 6300 bruttoneliömetrin laajuinen koulurakennus rajaa syliinsä suojaisan pihan. Rakennuksen uusi sijoittelu tontilla vähentää viereisten liikenneväylien aiheuttamaa melutasoa ja vaikuttaa positiivisesti koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyvyyteen.

”SRV:llä on mittava kokemus kouluhankkeiden toteutuksesta. Tälläkin hetkellä meillä on käynnissä useita merkittäviä kouluhankkeita ympäri Suomen. Pääkaupunkiseudulla rakennamme kouluja muun muassa Helsingin Jätkäsaaressa ja Lauttasaaressa, Espoon Leppävaarassa sekä Jokirinteen oppimiskeskuksen elinkaarihanketta Kirkkonummella”, SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Antti Raunemaa toteaa.