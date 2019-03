Hartela myy rahastolle kohteita Turusta ja Tampereelta

Toinen sijoituskohteista sijaitsee Turussa kauppakeskus Skanssin välittömässä läheisyydessä. Kohde on liike-, toimisto- ja palvelutiloja käsittävä monikäyttäjäkiinteistö, jonka päävuokralaisena toimii Hartela Länsi-Suomi. Kohteen vuokrattava pinta-ala on noin 1900 neliömetriä, ja kiinteistön vuokrasopimusten keskimaturiteetti on noin yhdeksän vuotta. Lisäksi rahasto on tehnyt sijoituksen Tampereella sijaitseviin asuntoihin, joissa kaikissa on pitkät vuokrasopimukset.

Marraskuussa 2018 toimintansa aloittaneen Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa. Rahasto sijoittaa laajasti eri kiinteistökohteisiin, joihin lukeutuvat muun muassa palvelu- ja hoivakiinteistöt, toimistot, asunnot ja tontit. Rahaston toiminta käynnistyi.