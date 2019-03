Helsingin virkamiehet: Lapinlahden entisen sairaalan alueelle voisi tulla hotelli

Lapinlahden entisessä mielisairaalassa Helsingissä toimivat vuokralaiset ovat saamassa jatkoajan.

Kiinteistön omistava Helsingin kaupunki ja sairaalan vuokralaiset Lapinlahden Lähde ja Lapinlahden Tilajakamo ovat HS:n tietojen mukaan solmineet väliaikaisen vuokrasopimuksen, joka mahdollistaa nykyisten vuokralaisten toiminnan jatkumisen kiinteistössä ainakin kahden vuoden ajan.

Helsingin kaupunki irtisanoi Lähteen ja Tilajakamon aiemman vuokrasopimuksen vuodenvaihteessa. Sen mukaisesti vuokralaisten olisi ollut lähdettävä kiinteistöstä kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen kesäkuussa. Nyt tehty, 1. heinäkuuta voimaan tuleva sopimus mahdollistaa toiminnan ainakin vuoden 2020 loppuun.

”Tuli solmittua, joo. Kaupungin hidastelun takia me ollaan menetetty vuokralaisia ja tullaan varmaankin menettämään lisää vuokran korotusten myötä”, toimitusjohtaja Tuula Sundman Lapinlahden Lähde oy:stä sanoo.

Sundman viittaa neuvotteluihin, jotka ovat jatkuneet aiempien vuokrasopimusten irtisanomisesta saakka. Helsingin kaupunki ja vuokralaiset ovat olleet erimielisiä muun muassa siitä, kuinka paljon nykyiset vuokralaiset ovat kunnostaneet kiinteistöä ja mikä pitäisi olla vuokran suuruus.

Nyt tehdyn väliaikaisen vuokrasopimuksen mukaan vuokra nousee noin 3,6 eurosta neliöltä kuuteen euroon neliöltä.

”Mielettömän tinkimisen jälkeen vuokra nousi tuplaksi. Älyttömintä on se, että uuden väliaikaisen sopimuksen teksti on täsmälleen sama kuin se, jonka kaupunki aiemmin irtisanoi”, osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehto sanoo.

Ideakilpailu meneillään

Lapinlahden sairaalan tulevaisuudesta on meneillään ideakilpailu, jonka ensimmäinen vaihe päättyy toukokuun lopussa. Kilpailun järjestämisestä päätti Helsingin kaupunkiympäristölautakunta viime joulukuussa.

Helsinki etsii kilpailulla Lapinlahden rakennuksille ostajaa tai vuokralaista. Näkemyksellisyyden lisäksi kaupunki edellyttää tulevalta ostajalta tai vuokralaiselta taloudellisia edellytyksiä kunnostaa suojellut rakennukset sekä huolehtia kunnosta myös jatkossa.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksessä korostettiin yleishyödyllisen toiminnan jatkumisen mahdollisuutta.

Onko ideakilpailuun ollut kiinnostusta, kilpailun projektinjohtaja Juhani Linnosmaa kaupunkiympäristön toimialalta?

”Mehän ei tiedetä sitä täsmälleen ennen kuin kilpailu on päättynyt. Materiaaliin tutustujia on ollut noin 25. Siellä on suunnittelijoita, arkkitehtejä, rakentajia, investoijia”, Linnosmaa luettelee.

”Lapinlahdestahan on olleet esimerkiksi rakennusliikkeet kiinnostuneita jo aiemminkin. Katsotaan mitä saadaan kilpailun kautta aikaiseksi.”

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli valtuutettu Pentti Arajäven (sd) valtuustoaloitetta Lapinlahden tulevaisuudesta 12. maaliskuuta. Seuraavaksi aloitetta käsittelee kaupunginhallitus ja sen jälkeen valtuusto.

”Kilpailussa se ratkeaa”

Kaupunginhallitukselle lähteneessä vastauksessa Arajärven kansalaistoiminnan jatkuvuutta painottaneessa aloitteessa väläytellään mahdollisuutta, että Lapinlahdesta voisi tulla entisestä Marian sairaalasta kehkeytyneen Startup- eli kasvuyrityskeskittymän hotelli.

Maria 01 -kampuksen näkökulmasta hotellin sijoittuminen Lapinlahden alueelle voisi olla tavoiteltavaa. Kampuksen alueelle sellaisen sijoittuminen ei ole mahdollista, tekstissä sanotaan.

Mitä tämä tarkoittaa, Juhani Linnosmaa?

”Se liittyy Arajärven aloitteen kysymykseen, voisivatko Marian kasvuyrityskeskittymä ja Lapinlahti toimia yhteistyössä. Marian projektinjohdosta on ilmoitettu, etteivät he näe muuta yhteistyön mahdollisuutta kuin majoittuminen”, Linnosmaa sanoo.

”Kilpailussa se ratkeaa . . . Jos joku sinne hotellia haluaa.”

Lapinlahden Lähteen toimintaa hallinnoi Suomen Mielenterveysseura. Lähde järjestää Lapinlahdessa mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin tapahtumia, seminaareja ja tilaisuuksia sekä tarjoaa sellaisten järjestäjille tiloja. Lapinlahden Tilajakamo puolestaan vuokraa tiloja osuuskunnan jäsenille.

Toimitusjohtaja Tuula Sundman sanoo, että Lapinlahden ja Marian toimijoiden välille on jo nyt viritelty yhteistyötä. Hän pitää kummallisena, että kilpailun järjestäjä väläyttelee jo tulevan toiminnan mahdollisuutta (hotelli), kun kilpailu on kesken.

”Ei ole korrektia, että kilpailun järjestäjä ottaa itse kantaa, kun kilpailu on vielä kesken. Sehän on sama kuin Euroviisujen järjestäjä sanoisi etukäteen, että tänä vuonna voittaja on Kypros”, Sundman sanoo.

”Olemme tietysti iloisia siitä, että meillä on soppari ja että saamme olla toistaiseksi rauhassa, kunnes ideakilpailun voittaja selviää. . . ja joka saattaa olla me.”

Myös Lapinlahden Lähde sekä Tilajakamo osallistuvat ideakilpailuun.