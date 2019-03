Järvenpäähän rakennetaan kristillinen asuinalue

Järvenpäähän ollaan rakentamassa kristillistä asuinaluetta. Hanketta puuhaavan Laiho-yhdistyksen haaveissa on saada Lepolan alueelle yhteensä kolme kristillistä korttelia, sanoo yhdistyksen sihteeri Hanna-Leena Forsman .

”Tällä hetkellä hankkeelle on saatu yksi kortteli, joka on ennakkomarkkinoinnissa.”

Kortteli rakennetaan Lepolan alueelle Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin läheisyyteen. Myös kaksi muuta korttelia rakennettaisiin samalle alueelle.

Kristillinen asuinyhteisö on ollut Laihon aktiivien mielessä jo pitkään. Vuosituhannen alussa joukko suunnitteli Keski-Uudellemaalle kristillistä koulua, päiväkotia ja vanhusten hoivakotia.

Koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa jo vuonna 2000, mutta ajatus hoivakodista nousi uudelleen esiin vasta kun koulu muutti Keravalta Järvenpäähän melkein kymmenen vuotta myöhemmin.

Pian ajatus hoivakodista laajeni kristilliseksi asuinyhteisöksi. Hanke nimettiin Laihoksi, ja hanketta edistävä yhdistys rekisteröitiin nimellä Kristillinen vanhusten asumisyhdistys Laiho ry.

Samoihin aikoihin Forsman liittyi mukaan joukkoon.

”Elämän risteyskohdassa kyselin iltarukouksessa omaa tehtävääni ja koin saaneeni vastauksen Jumalalta”, hän kertoo.

”Yöllä herätessäni sain kolme sanaa eteeni: kristillinen vanhusten asuinyhteisö.”

Kristilliseen asuinkortteliin on suunnitteilla seitsemän taloa, joihin tulee 17 vuokra-asuntoa ja 34 omistusasuntoa ikäihmisille, perheille ja yksin asuville.

Vaikka asuinalue on kristillinen, yhdistys ei aio valikoida asukkaita.

”Olemme tiedotuksessa hyvin avoimia. Haluamme tuoda esille, millaisesta asuinalueesta on kyse, jotta kenellekään ei tule yllätyksenä, mihin on tullut. Ihminen itse tietää, haluaako asua tällaisessa korttelissa. Uskomme, että se pitkälti ohjaa asukkaaksi hakeutumista.”

Forsman arvioi, että kristillisyys tulee näkymään asuinalueella ainakin yhteisinä arvoina, kuten lähimmäisenrakkautena ja muiden auttamisena.

”Varmaan on myös ihan luontevaa, että ihmiset haluavat rukoilla yhdessä. Se on asukkaista itsestään kiinni, jos he haluavat sellaista järjestää.”

Yhdistyksen tavoitteena on myös saada alueelle seurakuntien järjestämiä tilaisuuksia, jotta alueen ikäihmiset voivat helposti osallistua hengellisiin tilaisuuksiin.

Jos asuntojen ennakkomarkkinointi sujuu odotetusti, talojen rakentaminen alkaa ensi kesänä. Valmista pitäisi olla kesän 2020 tietämillä. Forsmanin mukaan kaikki vuokra-asunnot ja omistusasunnoista 12 on jo varattu.

Asunnot rakentaa ja myy Master Kodit, joka vastaa myös hankkeen rahoittamisesta. Forsman sanoo, ettei hanke saa tukea esimerkiksi valtiolta tai kaupungilta.

Kristillisestä asuinalueesta kertoi aiemmin verkkouutissivusto Kotimaa 24.