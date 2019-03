Taas ongelmia M2-kotien asunnossa: Ikävistä oireista kärsivä vuokralainen joutuu muuttamaan naapurin vessakäynneille löyhkäävästä kodistaan

Vuokralaisen mukaan vuokranantaja ei ole riittävästi selvittänyt epäilyksiä sisäilmaongelmista. ”Ilmanvaihdossa on jotain todella pahasti pielessä.”

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja välittävä M2-kodit ja sen omistava Y-säätiö ovat viime aikoina olleet useasti julkisuudessa erilaisten asumiseen liittyvien ongelmien takia.

Nyt vuorossa on M2-kotien vuokratalo Vantaalla. Martinlaakson Raappavuoren­rinteessä asuva M2-kotien vuokralainen joutui irtisanomaan vuokrasopimuksensa, koska hänen mukaansa vuokranantaja ei ole ottanut epäilyksiä sisäilma­ongelmista riittävän vakavasti.

Y-säätiö on Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja. Sillä on yli 16 000 vuokra-asuntoa eri puolella maata. Niistä M2-koteja on runsaat 10 000.

HS on kertonut Y-säätiön omistuksessa olevien asuntojen ongelmista aiemmin 19. helmikuuta ja 3. helmikuuta.

Martinlaaksossa asuva vuokralainen ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska pelkää sen vaikuttavan hänen mahdollisuuksiinsa työllistyä. Keikkatyöläinen on kärsinyt pitkään työttömyydestä.

Ennen Martinlaaksoon muuttoaan vuokralainen asui Helsingin Kalliossa, kunnes vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen. Sen jälkeen hän oli muutaman kuukauden asunnoton ja majaili kavereidensa luona.

Y-säätiö pelasti tilanteen tarjoamalla M2-kotien vuokra-asuntoa. Vuokralaisen mukaan asunnon huono sisäilma on kuitenkin aiheuttanut ikäviä oireita, kuten migreeniä, unettomuutta sekä ihon ja silmien kutinaa. Tunkkainen haju on tarttunut vaatteisiin.

”Ilmanvaihdossa on jotain todella pahasti pielessä. Asuntoa täytyy tuulettaa vuorokauden ympäri, mikä on todella vaikeaa, kun asuu toiseksi pahimmalla lentomelualueella.”

Lentokoneen moottoreiden jytinä saa ajatuksen katkeamaan.

Ilma asunnossa on raskas. Vuokralaisen aamulla valmistaman jauhelihakastikkeen käryt eivät ole poistuneet asunnosta vielä maanantaina puoliltapäivin, jolloin HS vieraili asunnossa.

Kylpyhuone haisee ummehtuneelta. Siellä on vaikea hengittää normaalisti ilman, että alkaa etoa. Seinän pintamateriaali on halkeillut ja näyttää kylpyammeen lähellä epämääräiseltä.

Vuokralaisen mukaan kylpyhuoneessa haistaa toisinaan jopa naapureiden jätökset ja suihkun jälkeen se on kuin höyrysauna.

”Kestää tunteja ennen kuin se kuivuu.”

Rappukäytävässä nenä tunnistaa ensimmäisenä kostean maakellarimaisen hajun.

Tilanne on pakottanut vuokralaisen muuttamaan välillä muualle. Hän on asunut evakossa aina, kun se on ollut mahdollista.

”Oireet poistuvat muualla nukkuessa.”

Huonon sisäilman lisäksi vuokralaista häiritsee heikko äänieristys. Hänen mukaansa naapureiden puheet, aivastelut, vessakäynnit ja tv:n katsomiset kuuluvat kuin seiniä ei olisi.

Vuokralainen on vaatinut useita kertoja kirjallisesti, että vuokranantaja puuttuu ongelmiin. HS on nähnyt vuokralaisen ja vuokranantajan käymää kirjeenvaihtoa.

”Yhtään epäkohtaa ei ole onnistuttu korjaamaan. Sisäilmaongelmia ei ole suostuttu edes tutkimaan.”

Vuokralaisen mukaan isännöitsijä on vähätellyt ongelmaa huomauttamalla lieden pinttymistä ja kehottamalla puhdistamaan ilmanvaihtoventtiilit ja seinäkaivon.

Kylpyhuoneessa ei ole perinteistä lattiakaivoa, vaan vesi on työnnettävä esimerkiksi lastalla seinässä olevasta kolosta kaivoon.

Vuokralainen sanoo toimineensa isännöitsijän ohjeiden mukaan, mutta se ei ole poistanut ongelmia.

Talo on rakennettu vuonna 1973, eli se on lähes 50 vuotta vanha. Tuossa vaiheessa talotekniikka alkaa tyypillisesti olla elinkaarensa päässä. Vuokranantajan edustaja oli kuitenkin kertonut vuokralaiselle, ettei taloon ole tiedossa remontteja.

Vuokralainen on vaatinut vuokranalennusta, koska ei ole pystynyt asumaan vuokra-asunnossaan terveyshaittojen takia. Vuokranantajan mielestä vuokranalennukseen ei ole perusteita.

Vuokra vajaan 50 neliön parvekkeellisessa kaksiossa on runsaat 600 euroa kuukaudessa. Talon isommissa kaksioissa vuokra on 880 euroa. Yksityiseltä vuokranantajalta kaksion samalta alueelta saa 840–940 eurolla kuussa.

Vuokranantaja kiistää sisäilmaongelmat

Tuleeko M2-kodeissa asuvien sietää tällaisia vuokralaisen kuvaamia terveyshaittoja, Y-säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen?

”Ei tietenkään pidä. Sehän on ihan päivän selvä asia. Vuokranantaja tekee kaiken mahdollisen ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Ei kai tuota nyt tarvitse edes sanoa ääneen.”

Miksei asunnossa ole ryhdytty toimiin mahdollisen sisäilmaongelman selvittämiseksi vuokralaisen vaatimuksista huolimatta, Y-säätiön kiinteistöjohtaja Juha Niskanen?

”Mielestämme olemme tätä selvittäneet.”

Miten asiaa on selvitetty?

”Isännöitsijä ja tekninen isännöitsijä ovat käyneet paikan päällä. He eivät ole havainneet, että siellä olisi mitään erityisen poikkeavaa. Ilmanvaihtoventtiilit olivat olleet tukossa, ja asukasta oli pyydetty putsaamaan ne. Kylpyhuone todettiin mittauksessa kuivaksi.”

Eikö pitäisi tilata puolueeton asiantuntija tutkimaan mahdollista sisäilmaongelmaa?

”Varmaan ehkä nyt on sitten syytä näin toimia, jos näin vakavia syytteitä esitetään.”

Miten on mahdollista, että lähes 50 vuotta vanhassa talossa ei ole suunnitteilla mitään korjauksia, niin kuin asukasneuvoja oli vuokralaiselle todennut?

”Kyllä kaikki meidän tämän ikäiset kohteet tulevat korjausohjelman mukaan laajempiin korjauksiin. Tämänkin kohteen osalta meillä on parhaillaan aktiivinen mietintä käynnissä, mitä kaikkea sinne pitäisi tehdä.”

Miksei äänieristystä paranneta?

”Äänien kantautuminen on aika tyypillistä 70-luvun elementti kerrostaloissa. Niissä on sen aikakauden äänieristys, ja se ei ole mitenkään kovin hyvä. Sen parantaminen ei ole taloudellisesti tai teknisesti järkevää.”

Asukas on vaatinut vuokranalennusta. Onko tosiaan niin, että pitää asua täydellä vuokralla asunnossa, joka aiheuttaa terveyshaittoja?

”Me emme ole terveyshaittaa siellä tunnistaneet.”

Eli isännöitsijä ja tekninen isännöitsijä eivät ole?

”Aivan.”

Onko ihan sama, missä kunnossa talot ovat, kun asukkaina on esimerkiksi entisiä asunnottomia ja luottotietonsa menettäneitä, joilla voi olla vaikeuksia saada asuntoa?

”Ei tietenkään. Tarkoituksemme on pitää kohteemme mahdollisimman hyvässä kunnossa. Samalla meidän pitää pyrkiä tarjoamaan kohtuuhintaista vuokra-asumista. Pyrimme parhaamme mukaan ja rahavarojen puitteissa pitämään kaikki kohteet hyvässä asumiskunnossa.”

Vastuullinen vuokranantaja tutkii vuokralaisten valitukset

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo, että vastuullinen vuokranantaja tutkii aina vuokralaisen tekemät valitukset.

Jos vuokranantaja ei ryhdy toimenpiteisiin, vuokralainen voi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen eli käytännössä oman kunnan terveystarkastajaan.

”Terveystarkastajaa voi pyytää mittaamaan äänieristystä ja ilmanvaihtoa, jos epäilee niiden aiheuttavan terveyshaittaa.”

Viita muistuttaa, että vanhojen talojen ei tarvitse vastata kaikkia uusimpia määräyksiä. Esimerkiksi äänieristyksen tulee vastata rakentamisajan määräyksiä.

”Asuintalot saavat olla aikansa lapsia.”

Vaikka kiinteistön omistajalla on oikeus päättää remonteista, asumisterveyttä se ei saa vaarantaa, Viita sanoo.

”Jos terveystarkastajan tai vuokranantajan tekemissä mittauksissa löytyy ongelmia eli esimerkiksi desibelit ylittyvät tai ilmanvaihto ei ole riittävä, on vuokralainen oikeutettu vuokranalennukseen. Pelkkä epäilys viasta ei ole alennusperuste.”

Terveydensuojelulain mukaan kiinteistössä on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin terveydensuojeluviranomaisen toteaman terveyshaitan selvittämiseksi ja poistamiseksi. Terveyshaittaa voivat olla melu, haju ja mikrobit muiden muassa.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiö vastaa esimerkiksi huoneistojen rakenteiden ja eristeiden sekä viemärin ja ilmanvaihdon kaltaisten perusjärjestelmien kunnossapidosta.