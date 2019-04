”Muree Myrtsi” voitti Myyrmäen suunnittelukilpailun – vanhat kauppakeskukset puretaan

Myyrmäen asemakortteleista järjestetty suunnittelukilpailu lupaa radanvarteen nykyistä korkeampia taloja, toistatuhatta uutta asuntoa ja vehreämpää ilmettä.

Se tarkoittaa myös vanhojen kauppakeskusten Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen sekä Liesikujan pysäköintitalon purkamista.

Viidelle suunnittelutoimistolle järjestetyn kutsukilpailun voitti arkkitehtuuritoimisto B & M:n, Loci maisema-arkkitehtien ja kumppaneiden ehdotus ”Muree Myrtsi”.

Voittajaehdotuksen erityisenä ansiona palkintoraati piti alueen viherympäristön kehittämistä, jonka keskeinen idea on muuttaa Liesitorin aukio nykyistä puistomaisemmaksi. Liesitori on nyt asvaltoitu aukio kahden vilkkaan kävelyraitin Liesikujan ja Myyrmäenraitin kainalossa.

Suunnitelmassa on myös lisätty Myyrmäen vehreyttä sijoittamalla uusien rakennusten katoille kattopuutarhoja tai viherkattoja.

Palkintolautakunnan mukaan suunnitelmassa on onnistuttu kehittämään kaupunkirakenteeltaan ja mittakaavaltaan tasapainoinen, inhimillinen kokonaisuus, josta syntyy miellyttävä ympäristö.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine pitää voittajaehdotusta realistisena ja toteuttamiskelpoisena. Vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen on suunnittelualueella hankalaa, koska kiinteistöjen omistus on hajaantunutta.

”Ehdotuksessa on säilytetty korttelirakenne, joka helpottaa toteutusta. Rakentaminen voidaan tehdä vaiheittain”, Laine perustelee.

Hän uskoo, että lopputuloksesta muodostuu eräänlainen vantaalaisen urbanismin sydän.

Myyrmannin lähellä kohteita

Nyt järjestetty kilpailu oli järjestyksessä toinen suunnittelukohde Myyrmäessä parin vuoden aikana. Toinen iso kilpailu kauppakeskus Myyrmannin ja Paalutorin liepeillä tuotti ideoita, jotka lähtevät toteutumaan jo ensi syksynä.

Näistä ensimmäisillä rakennuskohteilla on jo rakennusluvat, ja rakentaminen alkaa ensi syksynä.

Rakennusyhtiö Hartelan, VVO:n ja Hoasin suunnitelman pohjalta tehty asemakaava tuo Myyrmannin naapuriin korkeita kerrostaloja, enimmillään 16-kerroksisia asuintaloja kahteen umpikortteliin. Asuntoja tulee yhteensä noin 600.

Parin seuraavan vuoden aikana Paalutorin tuntumaan valmistuu sekä omistusasuntoja, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja että asumisoikeus- ja opiskelija-asuntoja. Paalutori säilyy nykyisen kokoisena.

Laine arvioi, että asemakortteleiden muutos näkyy hitaammin, 10–15 vuoden aikana. Kaavoitukseen menee aikaa noin kolme vuotta.

Kortteleita on neljä, joista kolme on radan itäpuolella.

Suunnittelualueelle on tulossa asumista noin 62 000 neliötä, ja asuntoja on yli 900. Lisäksi luvassa on runsaasti uusia palvelu- ja liiketiloja kivijalkaan.

Korkeimmat 15-kerroksiset talot sijoittuvat kortteleiden nurkkiin. Kävelykatujen varsilla talot ovat lähinnä 8-kerroksisia.

Voittajatyön, kilpailuehdotus ”Muree Myrtsin” tekijöinä ovat arkkitehtuuritoimisto B &M, Loci maisema-arkkitehdit, WSP Finland, Promethor, Sweco Finland ja L2 Paloturvallisuus.